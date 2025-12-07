7 दिसंबर 2025,

रविवार

बहराइच

एक साथ पिया शराब, फिर दोस्त ने दोस्त को मार डाला घर छोड़कर हो गया फरार, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे

बहराइच पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है। दोस्त ने पहले दोस्त को शराब पिलाई फिर डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। खुलासा हुआ तो लोग सन्न रह गए।

बहराइच

image

Mahendra Tiwari

Dec 07, 2025

बहराइच में सर्वजीत वर्मा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि उसकी हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि दोस्त राजमणि मिश्र ने ही नशे के दौरान हुए विवाद में कर दी। पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को शनिवार रात गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

बहराइच जिले के खैरीघाट थाना क्षेत्र में हुए सर्वजीत वर्मा हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मामले की शुरुआती जांच में कोई ठोस सुराग न मिलने पर पुलिस ने सर्वजीत के आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। इसी दौरान उसका करीबी दोस्त राजमणि मिश्र संदिग्ध पाया गया। पुलिस की निगरानी बढ़ने के बाद भी वह लगातार फरार चल रहा था।

बाहर जाने की फिराक में था पुलिस टीम ने ऐसे दबोचा

शनिवार रात गश्त के दौरान पुलिस टीम ने उसे क्षेत्र से बाहर जाने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। थाने लाकर की गई पूछताछ में राजमणि आखिरकार टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि 4 दिसंबर की शाम वह और सर्वजीत साथ में बाहर निकले थे। दोनों ने पहले कुछ खाया-पीया और फिर नशा किया। नशे की हालत में दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई, जो मारपीट में बदल गई।

गुस्से में आकर किया हमला, बहन ने दर्ज कराई थी FIR

गुस्से में राजमणि ने सर्वजीत पर हमला कर दिया। हाथापाई के दौरान सर्वजीत के सिर में गंभीर चोट लग गई। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घबराकर आरोपी वहां से भाग गया और कई दिनों से छिपता फिर रहा था। घटना के बाद सर्वजीत की बहन महिमा वर्मा ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। थानाध्यक्ष आनंद सिंह ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश किया गया। जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस अब घटना में शामिल तथ्यों और घटनाक्रम की आगे की जांच कर रही है।

Updated on:

07 Dec 2025 10:27 am

Published on:

07 Dec 2025 10:26 am

बहराइच

बहराइच

उत्तर प्रदेश

