एक साथ पिया शराब, फिर दोस्त ने दोस्त को मार डाला घर छोड़कर हो गया फरार, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे

गुस्से में राजमणि ने सर्वजीत पर हमला कर दिया। हाथापाई के दौरान सर्वजीत के सिर में गंभीर चोट लग गई। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घबराकर आरोपी वहां से भाग गया और कई दिनों से छिपता फिर रहा था। घटना के बाद सर्वजीत की बहन महिमा वर्मा ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। थानाध्यक्ष आनंद सिंह ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश किया गया। जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस अब घटना में शामिल तथ्यों और घटनाक्रम की आगे की जांच कर रही है।