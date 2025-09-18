सरयू नदी में नाव पलटने से दो सगे भाइयों समेत तीन की मौत, दो घरों के बुझ गए चिराग

बहराइच जिले के कैसरगंज थाना के गांव निंदीपुर के रहने वाले अजय लखनऊ के रहने वाले अपने ममेरे भाइयों 18 वर्षीय अंकुर और 16 वर्षीय गोपी के साथ सरयू नदी में नाव से टहलने निकले थे। नाव जब गहराई में पहुंची तो तेज बहाव ने उसे डुबो दिया। तीनों का जीवन लहरों के हवाले हो गए। गांव के लोग बताते हैं कि पत्नी की मौत से अजय बेहद टूट चुका था। परिवार का ढांढस बंधाने के लिए लखनऊ से आए दोनों ममेरे भाइयों ने शुद्ध संस्कार के बाद नदी में घूमने की जिद की थी। कौन जानता था कि यह सैर उनकी जिंदगी की आखिरी सैर साबित होगा।