बहराइच

सरयू नदी में नाव पलटने से दो सगे भाइयों समेत तीन की मौत, दो घरों के बुझ गए चिराग

बहराइच जिले के सरयू नदी में बड़ा हादसा हो गया। जहां, अचानक नाव पलटने से नदी में डूबकर दो सगे भाईयों समेत 3 की मौत हो गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पत्नी के चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई। तब तक पति समेत दो रिश्तेदार भी हादसे का शिकार हो गए।

बहराइच

Mahendra Tiwari

Sep 18, 2025

Gonda
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस व लोगों की भीड़ फोटो सोर्स पत्रिका

उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में एक ऐसा हादसा हुआ। जिसने पूरे गांव को गहरे शोक में डुबो दिया। कभी मुस्कुराने वाली एक चौखट अब लगातार मातम पसरा है। कुछ ही दिन पहले जिस घर से पत्नी की अर्थी उठी थी। वहीं अब पति और उसके दो ममेरे भाइयों की असमय विदाई ने परिजनों का कलेजा छलनी कर दिया।

बहराइच जिले के कैसरगंज थाना के गांव निंदीपुर के रहने वाले अजय लखनऊ के रहने वाले अपने ममेरे भाइयों 18 वर्षीय अंकुर और 16 वर्षीय गोपी के साथ सरयू नदी में नाव से टहलने निकले थे। नाव जब गहराई में पहुंची तो तेज बहाव ने उसे डुबो दिया। तीनों का जीवन लहरों के हवाले हो गए। गांव के लोग बताते हैं कि पत्नी की मौत से अजय बेहद टूट चुका था। परिवार का ढांढस बंधाने के लिए लखनऊ से आए दोनों ममेरे भाइयों ने शुद्ध संस्कार के बाद नदी में घूमने की जिद की थी। कौन जानता था कि यह सैर उनकी जिंदगी की आखिरी सैर साबित होगा।

पत्नी के तेरहवीं संस्कार की चल रही थी तैयारी, इधर उठी पति की अर्थी

गुरुवार सुबह जब गोताखोरों ने तीनों के शव बाहर निकाले, तो पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। परिवार के आंगन में पत्नी के तेरहवीं की तैयारी चल रही थी। लेकिन उससे पहले ही पति की चिता सजानी पड़ी। इस दोहरी त्रासदी ने घरवालों की रूह तक हिला दी है।

सीओ बोले-शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

पुलिस क्षेत्राधिकारी रवि खोखर ने बताया कि अजय, पत्नी की मौत के बाद दसवीं संस्कार में शामिल होने के लिए लखनऊ से आए हुए रिश्तेदार के साथ नाव में सवार होकर नदी में घूमने गए थे। इसी दौरान नाव पलट जानें से तीनों लोग डूब गए थे। आज सुबह उनका शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

18 Sept 2025 04:59 pm

