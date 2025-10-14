नक्सलियों को अंतिम सलाम के बचे 169 दिन

आईजी संजय कुमार, कलेक्टर मृणाल मीना व पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा बीते कुछ माह के अंदर नक्सल प्रभवित क्षेत्र के अलग-अलग ग्रामों में लगातार कैंप कर रहे हैं। तीनों ग्रामीणों से बात भी कर रहे हैं। कैंप के माध्यम से ग्रामीणों के स्वास्थ्य का परीक्षण कराया जा रहा है। शासन की विभिन्न योजनाओं से उनको लाभान्वित कराया जा रहा है। अधिकारियों की टीम ग्रामीणों को बता रही है कि नक्सलियों की विचारधारा भ्रमित करने वाली है। मप्र शासन की आत्मसमर्पण नीति बहुत अच्छी है। नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़े। प्रशासन उनकी हर संभव मदद करेगी