एक ही रात में उड़ाए 13 ट्यूबवेल के 25 सौ फीट केबल तार

किसानों की मेहनत और पसीने पर रातों रात चोरों ने पानी फेर दिया। खैरलांजी थाना क्षेत्र के ग्राम लिलामा और कटोरी में चोरों ने एक ही रात में 13 ट्यूबवेलों को निशाना बनाते हुए लगभग 2500 फीट बिजली के केबल चुरा लिए। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। किसानों की फसलों पर संकट गहरा गया है और ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

17 सितंबर की देर रात चोर खेतों में घुसे और योजनाबद्ध तरीके से ट्यूबवेलों में लगे मोटरों की केबल उखाड़ ले गए। सुबह जब किसान अपने खेतों में पहुंचे तो उजड़े ट्यूबवेल देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसानों ने बताया कि चोर केबल काटकर कॉपर तार निकाल ले जाते हैं और पूरी व्यवस्था चौपट कर देते हैं। सूचना पीडि़त किसानों ने थाने में दी है। लेकिन पुलिस पर किसानों का आरोप है कि किसी भी स्टॉफ ने आज तक घटनास्थल पर जाकर नहीं देखा गया।