40 युवाओं ने कराया पंजीयन, समाज ने सामुहिक विवाह कराने की बनी सहमति

विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री विश्वकर्मा आदर्श लोहार विकास मंच बालाघाट ने विश्वकर्मा समाज के युवक-युवतियों का परिचय सम्मेलन आयोजन किया। शहर के कमला नेहरू महिला मंडल सभागार में रविवार को आयोजित इस परिचय सम्मेलन में सर्वप्रथम सृष्टि के रचयिता भगवान श्री विश्वकर्मा जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर छायाचित्र समीप दीप प्रज्वलित किए गए। श्री विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मंचासीन अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य इसकी रूपरेखा, समाज द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्य आदि का बखान किया गया। सम्मेलन के दौरान विवाह योग्य 40 युवक-युवतियों ने अपना पंजीयन कराकर विवाह प्रस्ताव के लिए मंच से अपना परिचय दिया। वहीं विभिन्न वक्ताओं ने मंचासीन होकर आयोजन को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने समाज संगठन को आगे बढ़ाने, समाज में एकता का परिचय देने, सभी को एक दूसरे का सहयोग करने और सभी को मिल जुलकर साथ रहने की समझाईश दी। वही सम्मेलन के माध्यम से उन्होंने युवक युवती परिचय के अलावा, समाज द्वारा सामूहिक विवाह के आयोजन भी किए जाने का आग्रह किया।