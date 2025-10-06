40 युवाओं ने कराया पंजीयन, समाज ने सामुहिक विवाह कराने की बनी सहमति

विश्वकर्मा आदर्श लोहार समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन संपन्न
विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री विश्वकर्मा आदर्श लोहार विकास मंच बालाघाट ने विश्वकर्मा समाज के युवक-युवतियों का परिचय सम्मेलन आयोजन किया। शहर के कमला नेहरू महिला मंडल सभागार में रविवार को आयोजित इस परिचय सम्मेलन में सर्वप्रथम सृष्टि के रचयिता भगवान श्री विश्वकर्मा जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर छायाचित्र समीप दीप प्रज्वलित किए गए। श्री विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मंचासीन अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य इसकी रूपरेखा, समाज द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्य आदि का बखान किया गया। सम्मेलन के दौरान विवाह योग्य 40 युवक-युवतियों ने अपना पंजीयन कराकर विवाह प्रस्ताव के लिए मंच से अपना परिचय दिया। वहीं विभिन्न वक्ताओं ने मंचासीन होकर आयोजन को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने समाज संगठन को आगे बढ़ाने, समाज में एकता का परिचय देने, सभी को एक दूसरे का सहयोग करने और सभी को मिल जुलकर साथ रहने की समझाईश दी। वही सम्मेलन के माध्यम से उन्होंने युवक युवती परिचय के अलावा, समाज द्वारा सामूहिक विवाह के आयोजन भी किए जाने का आग्रह किया।
इस दौरान श्री विश्वकर्मा आदर्श लोहार विकास मंच जिला अध्यक्ष अशोक वानेकर, संयोजक कोमल प्रसाद बावने, सचिव डॉ श्यामकिशोर मेश्राम, कोषाध्यक्ष दीनदयाल भुरेकर, उपाध्यक्ष नारायण विश्वकर्मा और शिवलाल विश्वकर्मा सहित अन्य पदाधिकारी सदस्य व सामाजिक बंधु प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
चर्चा के दौरान श्री विश्वकर्मा आदर्श लोहार विकास मंच जिला अध्यक्ष अशोक वानेकर ने बताया कि इस परिचय सम्मेलन में युवाओं ने अपनी सहभागिता निभाई। 40 युवाओं ने अपना पंजीयन कराकर मंच पर खड़े होकर अपना परिचय दिया। समाज के बैनर तले अंतर राज्यीय स्तर पर यह आयोजन है। विवाह योग्य युवक-युवती जो रिस्ते के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं, उन्हें मंच प्रदान कर परिचय सम्मेलन कराया गया है। हमारा उद्देश्य समाज में समरसता का विकासकरना है। आगामी समय में विश्वकर्मा समाज का सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करने प्रयास किया जाएंगा। इसमें समाज के युवक-युवतियों का परिचय कराकर उनके विवाह संबंध जोडऩे की पहल की जा रही। विवाह संबंध जोडऩे में हमारा मंच एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। इससे समाज के जरूरतमंद परिवारों को मदद मिलेगी।
