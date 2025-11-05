भगवान विष्णु यज्ञ से पावन जराहमोहगांव में आज से पांच दिवसीय मेले का आगाज

प्राचीन मान्यता है कि करीब 500 साल पहले लालबर्रा रामजी टोला के निर्धन व्यक्ति बंग महाजन पंचेश्वर को भगवान ने स्वप्न में आकर मंदिर बनवाने कहा था। इस दौरान बंग महाजन ने निर्धनता की स्थिति बयां की थी। तब उसे भगवान ने मंदिर का निर्माण शुरू करने और धन की चिंता नहीं करने की बात कही थी। इस बात को बंग महाजन गांव के मालगुजार और धनाड्य लोगों से सांझा की। जिन्होंने पहले तो हंसी उड़ाते हुए सहयोग नहीं किया। लेकिन बाद में एक मालगुजार ने मंदिर बनाने अपनी जमींन उपलब्ध कराई। तब भगवान ने पुन: स्वप्न में आकर मजदूरी और निर्माण सामग्री के भुगतान के लिए बंग महाजन को अपने घर में एक हांडी में धन गड़ा होने की जानकारी दी। घर में खुदाई के दौरान धन मिला और भगवान का मंदिर बनकर तैयार किया गया। इसी गांव में निर्माणकर्ता भक्त का भी एक मंदिर बनाया गया है। दोनों मंदिर के बीच एक कुंआ बना हुआ है। माना जाता है कि मंदिर निर्माण के बाद बचा हुआ धन बंग महाजन ने इसी कुएं में डाल दिया था। गांव के लोगों का मानना है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान श्रीकृष्ण की मुरली की धुन ग्राम वासियों को सुनाई देती है। इन्हीं सब क्विंदियों और कथाओं को सुनने लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचा करते हैं।