बालाघाट

तीन साल से बकरा चुरा रहे गिरोह का पर्दाफाश, चार नाबालिग सहित छह गिरफ्तार, एक फरार

आठ बकरा, एक कार व दो मोटरसाइकिल जब्त, हट्टा पुलिस को मिली सफलता

2 min read

बालाघाट

image

Akhilesh Kumar

Oct 19, 2025

आठ बकरा, एक कार व दो मोटरसाइकिल जब्त, हट्टा पुलिस को मिली सफलता

आठ बकरा, एक कार व दो मोटरसाइकिल जब्त, हट्टा पुलिस को मिली सफलता

बालाघाट. तीन साल से बकरा/बकरी चोरी कर पुलिस की नाक में दम करने वाला गिरोह हट्टा पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। हट्टा थाना प्रभारी उप निरीक्षक अविनाश राठौड़ ने इसका खुलासा किया है। चोरी करने के आरोप में पुलिस ने चार नाबालिग सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे बकरा खरीदने वाला एक आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है।

पत्रिका’ ने बकरा चोरी की खबर प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद पुलिस एक्टिव हुई। बकरा मिलने की जानकारी पर एक पीडि़त ने प्रसन्नता व्यक्त की है।

थाना प्रभारी राठौड़ के अनुसार लालबर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम बेहरई मशीन टोला निवासी सगे भाई विशेष व विनय पिता रामप्रसाद कोटांगले व चार नाबालिग गिरोह बनाकर बकरा चोरी करते थे। सभी चार पहिया वाहनों से जिला मुख्यालय से लगे 50 किमी के क्षेत्र में बकरा/बकरी चुराते और उसे बालाघाट लाकर बूढ़ी निवासी इब्बू पठान उर्फ शेख इब्राहिम को बेचते थे।

वह बकरे को काटकर मटन के तौर पर होटल व ग्राहकों को बेचता था। उसने अब तक करीब तीन लाख रुपए के बकरे आरोपियों से खरीदा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से आठ बकरा/बकरी, एक कार व दो मोटरसाइकिल जब्त किया है। हट्टा थाना में बकरा चोरी के मामले में ग्राम हट्टा, गोदरी व नहरवानी के पीडि़तों ने प्रकरण दर्ज कराए थे।

थाना प्रभारी राठौड़ ने बताया कि आरोपी विनय एक ट्रेवेल्स एजेंसी में चालक है। वह चार पहिया वाहन से क्षेत्र में घूमता और सगे भाई सहित चार नाबालिग के साथ गिरोह बनाकर चोरी करता था। लगातार चोरी का मामला सामने आने पर पुलिस अधीक्षक ने इस पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए थे।

हट्टा पुलिस ग्रामीणों से संपर्क कर बकरा चोरी को लेकर जागरूक कर रही थी। 12 अक्टूबर को देर शाम गायखुरी मैदान के पास दो बकरा व एक बकरी को दो मोटरसाइकिल से ले जाते हुए चार लोगों को ग्रामीणों ने देखा। संदेह होने पर उनको रोका। इस दौरान तीन युवक मोटरसाइकिल से भागने में सफल हो गए। एक को ग्रामीणों ने पकड़ कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पूछताछ में उसने तीन बकरा/बकरी नाहरवानी थाना हट्टा से चोरी करने की बात को स्वीकार किया।

लामता थाना क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल चोरी करना था एक मोटरसाइकिल दूसरे स्थान से गिरोह के दूसरे सदस्य के चोरी करने की बात को स्वीकार किया। पुलिस ने उससे पूछताछ के आधार पर अन्य चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभी भी आरोपी चालक विनय फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। थाना प्रभारी के अलावा सहायक उप निरीक्षक नंदकिशोर दौनेड़े व रवन सिंह उके, प्रधान आरक्षक निखलेश अग्निहोत्री, द्वारिका नारायण दुबे व सतीश पारधी। आरक्षक विष्णु प्रताप सिंह, राकेश पंचेश्वर, बजरंग पांचे का योगदान सराहनीय रहा।

19 Oct 2025 07:48 pm

