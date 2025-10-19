तीन साल से बकरा चुरा रहे गिरोह का पर्दाफाश, चार नाबालिग सहित छह गिरफ्तार, एक फरार

लामता थाना क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल चोरी करना था एक मोटरसाइकिल दूसरे स्थान से गिरोह के दूसरे सदस्य के चोरी करने की बात को स्वीकार किया। पुलिस ने उससे पूछताछ के आधार पर अन्य चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभी भी आरोपी चालक विनय फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। थाना प्रभारी के अलावा सहायक उप निरीक्षक नंदकिशोर दौनेड़े व रवन सिंह उके, प्रधान आरक्षक निखलेश अग्निहोत्री, द्वारिका नारायण दुबे व सतीश पारधी। आरक्षक विष्णु प्रताप सिंह, राकेश पंचेश्वर, बजरंग पांचे का योगदान सराहनीय रहा।