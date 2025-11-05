फरार डिप्टी रेंजर टीकाराम हिनोते जबलपुर से गिरफ्तार

बारिश की बाढ़ में बहकर आई बाघिन उम्र छह वर्ष के शव को बिना प्रोटोकाल के जलाने के मामले में तीन माह से फरार चल रहे दो शासकीय कर्मचारियों में मुख्य आरोपी डिप्टी रेंजर टीकाराम पिता मुंशी हिनोते बालाघाट निवासी को स्टेट टाइगर स्टाइक फोर्स जबलपुर इकाई ने दो नवंबर को जबलपुर नर्मदा नदी किनारे ग्वारीघाट से गिरफ्तार किया हैं। इस मामले में लालबर्रा निवासी वनरक्षक हिमांशु घोरमारे अब भी फरार है। गिरफ्तार आरोपी को मंगलवार को वारासिवनी न्यायालय में पेश किया गया। मामले में शामिल आठवां आरोपित वनरक्षक व बीटगार्ड हिमांशु घोरमारे की तलाश टीम कर रही है।

बता दें कि दक्षिण वन मंडल बालाघाट अंतर्गत सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व लालबर्रा के बहियाटिकुर बीट कक्ष क्रमांक 443 में 27 जुलाई को ग्राम बोरी के पोटूटोला नहर के पास बहने वाले कालागोटा नाले में बाघिन का शव बहकर आया था। डिप्टी रेंजर टीकाराम हनोते व वनरक्षक हिमांशु घोरमारे के कहने पर सुरक्षा श्रमिकों ने तीन दिन तक शव को इधर उधर स्थान बदल बदलकर रखा और 30 जुलाई को लकड़ी का इंतजाम होने पर जला दिया गया था।