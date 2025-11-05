Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

फरार डिप्टी रेंजर टीकाराम हिनोते जबलपुर से गिरफ्तार

वारासिवनी न्यायालय में किया गया पेश वनरक्षक हिमांशु घोरमारे अब भी चल रहा फरार अब तक इस मामले में एक शासकीय कर्मी सहित सात लोग किए जा चुके गिरफ्तार

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Nov 05, 2025

बिना प्रोटोकाल के बाघिन का शव जलाने का मामला

बिना प्रोटोकाल के बाघिन का शव जलाने का मामला

बारिश की बाढ़ में बहकर आई बाघिन उम्र छह वर्ष के शव को बिना प्रोटोकाल के जलाने के मामले में तीन माह से फरार चल रहे दो शासकीय कर्मचारियों में मुख्य आरोपी डिप्टी रेंजर टीकाराम पिता मुंशी हिनोते बालाघाट निवासी को स्टेट टाइगर स्टाइक फोर्स जबलपुर इकाई ने दो नवंबर को जबलपुर नर्मदा नदी किनारे ग्वारीघाट से गिरफ्तार किया हैं। इस मामले में लालबर्रा निवासी वनरक्षक हिमांशु घोरमारे अब भी फरार है। गिरफ्तार आरोपी को मंगलवार को वारासिवनी न्यायालय में पेश किया गया। मामले में शामिल आठवां आरोपित वनरक्षक व बीटगार्ड हिमांशु घोरमारे की तलाश टीम कर रही है।
बता दें कि दक्षिण वन मंडल बालाघाट अंतर्गत सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व लालबर्रा के बहियाटिकुर बीट कक्ष क्रमांक 443 में 27 जुलाई को ग्राम बोरी के पोटूटोला नहर के पास बहने वाले कालागोटा नाले में बाघिन का शव बहकर आया था। डिप्टी रेंजर टीकाराम हनोते व वनरक्षक हिमांशु घोरमारे के कहने पर सुरक्षा श्रमिकों ने तीन दिन तक शव को इधर उधर स्थान बदल बदलकर रखा और 30 जुलाई को लकड़ी का इंतजाम होने पर जला दिया गया था।

वायरल हुई घटना की फोटो

मृत बाघिन की फोटो इंटरनेट मीडिया पर दो अगस्त को एक वन्यजीव प्रेमी ने बहुप्रसारित की थी। आनन-फानन में वन विभाग ने टीम गठित शव को जंगल में खोजना शुरू किया। दो दिन तक जहां शव बहकर आया था, उस स्थान तक टीम पहुंची थी, लेकिन शव वहां नहीं मिला था। तीसरे दिन नाले किनारे जिस जगह पर शव को जलाया गया था, वहां पर पेड़ों के झूलसे पत्तों से बाघिन के शव को जलाने की पुष्टि की गई। इसके बाद छह सुरक्षा श्रमिकों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। जिन्होंने पूछताछ में डिप्टी व वनरक्षक के कहने पर शव जलाने की बात बताई थीं।

इनाम किया गया था घोषित

खास बात यह है कि शव को जंगल में खोजने के दौरान छह आरोपित को पकड़े जाने तक डिप्टी रेंजर व वनरक्षक साथ में ही थे, लेकिन वन विभाग को पता रहने के बाद भी उन्हें पकड़ा नहीं गया और वे दोनों फरार हो गए। दो-तीन बार डीएफओ ने कार्यालय में हाजिर होने नोटिस भी जारी किया, लेकिन दोनों फरार ही रहे। आरोपियों को सेवा से पृथक करने भोपाल प्रस्ताव भेजा गया था। डीएफओ ने आठ अक्टूबर को दोनों वरिष्ठ स्तर से अनुमति मिलती ही सेवा से पृथक कर दिया गया था। विभिन्न न्यायालयों से आरोपियों की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई थी। तब से दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। जिन पर पांच-पांच हजार का इनाम भी घोषित किया गया था।

एसटीएसएफ कर रही जांच

मामले को गंभीरता से लेकर स्थानीय स्तर पर एसआइटी गठित की गई थी, लेकिन वन्यजीव प्रेमियों के विरोध के चलते कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए यह प्रकरण की अग्रिम विवेचना के लिए प्रकरण का पांच अगस्त 2025 को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स जबलपुर इकाई को हस्तांतरण किया गया। अब फरार आठवां आरोपी वनरक्षक की टीम तलाश कर रही है।

अब तक गिरफ्तार किए गए आरोपी-

:- शिवकुमार पिता सुरपात धुर्वे नवेगांव लालबर्रा।
:- देव सिंह पिता गनपत कुंभरे बोरीटोला लालबर्रा।
:- शैलेष पिता ज्ञानसिंह धुर्वे नवेगांव लालबर्रा।
:- हरिलाल पिता सितकुर एड़पांचे चितालटोला।
:- अनुज पिता मिठ्ठनसिंह सिरसाम टेकाड़ी लालबर्रा।
:- मानसिंह पिता दीपसिंह सलामे खैरगोंडी लालबर्रा।
:- टीकाराम हिनोते पिता मुंशी हिनोते निवासी बालाघाट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 11:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / फरार डिप्टी रेंजर टीकाराम हिनोते जबलपुर से गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बालाघाट के कटेझिरिया के जंगल में सुरक्षा बल-माओवादियों के बीच मुठभेड़, 800 जवानों ने संभाला मोर्चा

MP News
बालाघाट

बड़ी खबर: MP में पहली बार महिला नक्सली ने किया सरेंडर, 12 साल बाद डाले हथियार

Female Naxalite sunita surrenders Hawk Force balaghat mp news
बालाघाट

एसपी ने रोका तो आगबबूला हुए नेताजी, हुई तीखी बहस, कट गया 2300 रुपये का चालान

Balaghat SP Aditya Mishra stopped Former mla
बालाघाट

एमपी में बेमौसम बारिश से खेत में बर्बाद फसल को देख किसान ने गटका ‘जहर’

balaghat
बालाघाट

डॉ श्रद्धा बारमाटे एवं डॉ स्वाति मेश्राम के निजी क्लीनिक किए गए सील

शासकीय चिकित्सक होने के बाद भी संचालित कर रही थी निजी क्लीनिक
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.