रावण के साथ कुंभकरण और मेघनाथ का पुतला भी किया गया दहन

असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजया दशमी दशहरा शहर सहित ग्रामीण अंचलों में गुरूवार को धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यालय में उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में रावण सहित मेघनाथ और कुंभकरण के पुतलों का दहन किया गया। भगवान श्रीराम व लक्ष्मण सहित हनुमान जी का जुलूस रावण दहन स्थल पर पहुंचा। यहां अहंकारी रावण के पुतले पर प्रभु श्रीराम ने अग्निबाण की वर्षा कर रावण का दहन किया। रावण, कुंभकरण सहित मेघनाथ का पुतला धंू-धंू कर जल उठा। रावण दहन को देखने शहर सहित आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में दर्शक एकजुट हुए थे।

पुलिस की चाक चौबंध व्यवस्था के बीच कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में चल समारोह निकालकर रावण के पुतले का दहन किया गया।