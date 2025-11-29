उम्र के अंतिम पड़ाव में भी गुजर बसर को लेकर संघर्ष कर रही बुजुर्ग महिला

चरेगांव के ग्रामीणों ने बताया कि तारा बाई लगभग 65 वर्ष की हैं, जो लकवा बीमारी से ग्रसित हो चुकी है। वह चल फिर भी नहीं सकती है। इस कारण किसी तरह घिसट-घिसट कर घर के अंदर बाहर हुआ करती है। खाना भी अपने हाथों से नहीं खा पाती है। उसका पुत्र जो रोज मेहनत मजदूरी करने चला जाता है। इसके बाद उसी अवस्था में बुजुर्ग महिला ठिठुरन के बीच कर्राहते हुए खाने पीने के लिए आवाज देते रहती है। किसी ने सुनकर दया कर दिया तो भोजन परोसकर दे देता है, नहीं तो पुत्र के आने तक महिला उसी हाल में पड़े रहती है। बुजुर्ग महिला की इस तरह की दुर्गति देखकर गांव वालों का दिल तो पसीजता है, लेकिन आदिवासियों के उत्थान का ढिंढोरा पीटने वाले व योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र तक पहुंचाने का दंभ भरने वाले किसी ने भी अब तक कोई सुध नहीं ली है।