बैहर विधायक संजय उइके ने बच्चों में जगाई प्रतिभा की लौ

विधायक उइके ने कहा कि बच्चे हमारे भविष्य की नींव है और उनकी प्रतिभा को सही दिशा देना ही हमारा संकल्प है। उन्होंने बताया कि हर स्कूल से इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले बच्चों को शील्ड और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही जरूरतमंद बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए मदद की जाएगी। यह आयोजन न केवल विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना जगाने वाला रहा, बल्कि बैहर विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक सार्थक कदम साबित होगा। विधायक संजय उइके ने बिरसा क्षेत्र के कुछ स्कूलों में जाकर निरीक्षण भी किया। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 2025 के प्रश्नों की तैयारी की जिम्मेदारी जनपद उपाध्यक्ष हेमंत साहू को सौंपी गई थी। इस परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल थे। जिसके लिए समय 1.30 घंटा निर्धारित था। परीक्षा सभी स्कूलों में दोपहर 12.30 मिनट में प्रारंभ हुई थी। इस परीक्षा के प्रभारी के रूप में द्रोपकिशोर मेरावी और हेमंत साहू को चुना गया था। यह परीक्षा बैहर विधान सभा के 30 हायर सेकेंडरी स्कूलों में संपन्न हुई। परीक्षा में स्कूल के प्राचार्य केंद्राध्यक्ष के रूप में परीक्षा का संचालन किया गया। यह प्रतियोगिता परीक्षा पूर्णत: नि:शुल्क थी, जो बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर संपन्न हुई।