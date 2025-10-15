Patrika LogoSwitch to English

बालाघाट

बैहर विधायक संजय उइके ने बच्चों में जगाई प्रतिभा की लौ

आयोजित की प्रतिभा खोज प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता

2 min read

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Oct 15, 2025

आयोजित की प्रतिभा खोज प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता

आयोजित की प्रतिभा खोज प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता

शिक्षा और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बैहर विधायक संजय उइके ने 15 अक्टूबर को अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रतिभा खोज प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया। प्रतियोगिता में विकासखंड बिरसा के 15 हायर सेकेंडरी स्कूल, बैहर के और परसवाड़ा से 4 कुल 30 हायर सेकेंडरी स्कूल से लगभग 6 हजार विद्यार्थियों ने उत्साह पूर्वक भाग लेकर अपने ज्ञान और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।

विधायक उइके ने कहा कि बच्चे हमारे भविष्य की नींव है और उनकी प्रतिभा को सही दिशा देना ही हमारा संकल्प है। उन्होंने बताया कि हर स्कूल से इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले बच्चों को शील्ड और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही जरूरतमंद बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए मदद की जाएगी। यह आयोजन न केवल विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना जगाने वाला रहा, बल्कि बैहर विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक सार्थक कदम साबित होगा। विधायक संजय उइके ने बिरसा क्षेत्र के कुछ स्कूलों में जाकर निरीक्षण भी किया। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 2025 के प्रश्नों की तैयारी की जिम्मेदारी जनपद उपाध्यक्ष हेमंत साहू को सौंपी गई थी। इस परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल थे। जिसके लिए समय 1.30 घंटा निर्धारित था। परीक्षा सभी स्कूलों में दोपहर 12.30 मिनट में प्रारंभ हुई थी। इस परीक्षा के प्रभारी के रूप में द्रोपकिशोर मेरावी और हेमंत साहू को चुना गया था। यह परीक्षा बैहर विधान सभा के 30 हायर सेकेंडरी स्कूलों में संपन्न हुई। परीक्षा में स्कूल के प्राचार्य केंद्राध्यक्ष के रूप में परीक्षा का संचालन किया गया। यह प्रतियोगिता परीक्षा पूर्णत: नि:शुल्क थी, जो बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर संपन्न हुई।

निरीक्षण में यह रहे शामिल

निरीक्षण के दौरान विधायक संजय उइके के साथ जनपद बिरसा के अध्यक्ष सविता धुर्वे, लक्ष्मीकांत धुर्वे शामिल रहे। विधायक संजय उइके ने बच्चों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने के लिए आग्रह करते हुए कहा कि बहुत जल्द अनेक जगहों पर लाइब्रेरी खोली जाएगी। ताकि बच्चे इस लाभ ले सकें। 16 अक्टूबर को इस परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही गत वर्ष के 10 वीं और 12वीं के वार्षिक परीक्षा परिणाम में 80 प्रतिशत से ऊपर प्रतिशत अर्जित करने वाले बच्चों को भी विधायक के द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

Published on:

15 Oct 2025 06:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / बैहर विधायक संजय उइके ने बच्चों में जगाई प्रतिभा की लौ

