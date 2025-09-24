एमपी में पूर्व सांसद को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीएसपी ने की पुष्टि

सीएम मोहन यादव के दौरे का कांग्रेस भी विरोध कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम को काले झंडे दिखाने का ऐलान किया लेकिन पुलिस ने उन्हें जामनाला में ही रोक लिया। वारासिवनी विधायक विवेक पटेल ने कहा कि बीजेपी सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय उईके ने धान का समर्थन मूल्य 3100 और गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए करने के बीजेपी द्वारा किए गए वादे पूरे करने की मांग की।