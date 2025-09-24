Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बालाघाट

एमपी में पूर्व सांसद को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीएसपी ने की पुष्टि

Kankar Munjare- मध्यप्रदेश में एक पूर्व सांसद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है।

बालाघाट

deepak deewan

Sep 24, 2025

Balaghat police arrested former MP Kankar Munjare in MP
Balaghat police arrested former MP Kankar Munjare in MP

Kankar Munjare- मध्यप्रदेश में एक पूर्व सांसद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। बालाघाट में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को गिरफ्तार किया गया है। मुंजारे ने सीएम मोहन यादव के दौरे पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। इससे पहले पुलिस ने पूर्व सांसद को गिरफ्तार कर लिया। सीएसपी वैशाली सिंह ने पूर्व सांसद कंकर मुंजारे की अरेस्टिंग की पुष्टि की है।

सीएम डॉ. मोहन यादव आज बालाघाट के कटंगी में बोनस वितरण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे हैं।वे यहां समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले प्रदेश के 6 लाख 69 हजार 272 किसानों के खातों में बोनस के 377 करोड़ 12 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे।

वन्यजीवों के कारण लोग दहशत में

पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने सीएम मोहन यादव के दौरे का विरोध करने की घोषणा की थी। इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व सांसद मुंजारे के मुताबिक इलाके में वन्यजीवों के कारण लोग दहशत में रह रहे हैं। वन्यजीव उनकी फसलों का भी नुकसान कर रहे हैं। किसान खेती ही नहीं कर पा रहे हैं। अपराध बढ़ रहे हैं लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है।

सीएम मोहन यादव के दौरे का कांग्रेस भी विरोध कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम को काले झंडे दिखाने का ऐलान किया लेकिन पुलिस ने उन्हें जामनाला में ही रोक लिया। वारासिवनी विधायक विवेक पटेल ने कहा कि बीजेपी सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय उईके ने धान का समर्थन मूल्य 3100 और गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए करने के बीजेपी द्वारा किए गए वादे पूरे करने की मांग की।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Sept 2025 03:59 pm

Published on:

24 Sept 2025 03:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / एमपी में पूर्व सांसद को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीएसपी ने की पुष्टि

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.