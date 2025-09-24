एमपी में पूर्व सांसद को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीएसपी ने की पुष्टि

Kankar Munjare- मध्यप्रदेश में एक पूर्व सांसद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। बालाघाट में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को गिरफ्तार किया गया है। मुंजारे ने सीएम मोहन यादव के दौरे पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। इससे पहले पुलिस ने पूर्व सांसद को गिरफ्तार कर लिया। सीएसपी वैशाली सिंह ने पूर्व सांसद कंकर मुंजारे की अरेस्टिंग की पुष्टि की है।
सीएम डॉ. मोहन यादव आज बालाघाट के कटंगी में बोनस वितरण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे हैं।वे यहां समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले प्रदेश के 6 लाख 69 हजार 272 किसानों के खातों में बोनस के 377 करोड़ 12 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे।
पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने सीएम मोहन यादव के दौरे का विरोध करने की घोषणा की थी। इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व सांसद मुंजारे के मुताबिक इलाके में वन्यजीवों के कारण लोग दहशत में रह रहे हैं। वन्यजीव उनकी फसलों का भी नुकसान कर रहे हैं। किसान खेती ही नहीं कर पा रहे हैं। अपराध बढ़ रहे हैं लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है।
सीएम मोहन यादव के दौरे का कांग्रेस भी विरोध कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम को काले झंडे दिखाने का ऐलान किया लेकिन पुलिस ने उन्हें जामनाला में ही रोक लिया। वारासिवनी विधायक विवेक पटेल ने कहा कि बीजेपी सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय उईके ने धान का समर्थन मूल्य 3100 और गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए करने के बीजेपी द्वारा किए गए वादे पूरे करने की मांग की।