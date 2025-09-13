पुलिस ने कहा- चैलेंज स्वीकार…. ठग गिरोह के 800 नंबर और 32 खाते खंगाले, 6 को किया गिरफ्तार

बताया कि जब यह मामला सामने आया तो सबसे पहले साइबर क्राइम पोर्टल 1930 के माध्यम से सभी खातों को फ्रिज कराया गया। पांच विशेष टीम गठित किया गया, जो एक साथ दिल्ली, नोएडा, उत्तर प्रदेश व बिहार के अलग-अलग शहरों में दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया कि यदि एक साथ पुलिस यह कार्रवाई नहीं करती तो सभी आरोपियों को पकड़ना मुश्किल होता। पीड़िता ने बताया कि सेवानिवृत्त के बाद मिले सारे पैसे उसने ठगों के खाते में ट्रांसफर कर दिए थे। बताया कि उसने इसकी जानकारी घर व रिश्तेदार में से किसी को नहीं दी। पहली बार उसने 13 अगस्त को सायबर सेल बालाघाट को इस जानकारी से अवगत कराया था। (MP News)