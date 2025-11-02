एसपी ने रोका तो आगबबूला हुए नेताजी, हुई तीखी बहस, कट गया 2300 रुपये का चालान

Balaghat SP Aditya Mishra stopped Former mla बालाघाट में नो हेलमेट नो राइड अभियान (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP News: सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बालाघाट पुलिस ने 1 नवंबर से शहर में विशेष हेलमेट चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के पहले दिन ही हंगामा मच गया। दरअसल, चेकिंग के दौरान एसपी आदित्य मिश्रा ने पूर्व विधायक उमाशंकर मुंजारे की बाइक को रोक लिया। इसे लेकर एसपी और पूर्व विधायक में बहस हो गई। एसपी ने उनका 2300 रुपये का चालान काट दिया। जब मुंजारे ने चालान नहीं दिया तो एसपी ने उनकी बाइक जब्त कर थाने भेज दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
जानकारी के अनुसार, रात करीब साढ़े आठ बजे एसपी आदित्य मिश्रा अपने दल के साथ शहर में हेलमेट चेकिंग अभियान का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पूर्व विधायक उमाशंकर मुंजारे को बिना हेलमेट बाइक चलाते देखा। एसपी ने उन्हें रोककर वाहन के कागजात मांगे। इस पर मुंजारे नाराज़ हो गए और बोले, 'क्या यह चोरी की गाड़ी है जो आप मुझसे कागज मांग रहे हैं?' इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई।
इसी दौरान एक बाइक सवार बिना हेलमेट के वहां पहुंचा तो उसे भी रोका गया। हेलमेट नहीं लगाने को लेकर बाइक सवार ने सॉरी कहा और नियम फॉलो करने की बात कही। इस पर एसपी मिश्रा ने बाइक सवार को धन्यवाद दिया। एसपी से पूर्व विधायक की बहस और बाइक सवार के सॉरी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बता दें, बालाघाट में नो हेलमेट-नो राइड अभियान चलाया जा रहा है।
अभियान के पहले ही दिन शहर में कई जगहों पर रोचक दृश्य देखने को मिले। कहीं नागरिक पुलिस कर्मियों से बहस करते नजर आए। कहीं कुछ लोग निवेदन करते दिखे। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अब अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। चेतावनी भी दी गई है कि भविष्य में बिना हेलमेट वाहन चलाते पकड़े जाने पर और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
यदि आप भी बालाघाट शहर की सड़कों पर वाहन लेकर निकल रहे हैं, तो सावधान रहिए। पुलिस किसी भी मोड़ या चौराहे पर आपकी जांच कर सकती है। बिना हेलमेट वाहन चलाने पर न केवल भारी जुर्माना लगेगा, बल्कि अनावश्यक परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे स्वयं की सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूर पहनें और यातायात नियमों का पालन करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और बालाघाट को सुरक्षित यातायात शहर बनाया जा सके।
