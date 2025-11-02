एसपी ने रोका तो आगबबूला हुए नेताजी, हुई तीखी बहस, कट गया 2300 रुपये का चालान

MP News: सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बालाघाट पुलिस ने 1 नवंबर से शहर में विशेष हेलमेट चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के पहले दिन ही हंगामा मच गया। दरअसल, चेकिंग के दौरान एसपी आदित्य मिश्रा ने पूर्व विधायक उमाशंकर मुंजारे की बाइक को रोक लिया। इसे लेकर एसपी और पूर्व विधायक में बहस हो गई। एसपी ने उनका 2300 रुपये का चालान काट दिया। जब मुंजारे ने चालान नहीं दिया तो एसपी ने उनकी बाइक जब्त कर थाने भेज दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।