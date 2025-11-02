Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

एसपी ने रोका तो आगबबूला हुए नेताजी, हुई तीखी बहस, कट गया 2300 रुपये का चालान

MP News: सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बालाघाट पुलिस ने 1 नवंबर से शहर में विशेष हेलमेट चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के पहले दिन ही हंगामा मच गया। देखें वीडियो...

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Avantika Pandey

Nov 02, 2025

Balaghat SP Aditya Mishra stopped Former mla

Balaghat SP Aditya Mishra stopped Former mla बालाघाट में नो हेलमेट नो राइड अभियान (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बालाघाट पुलिस ने 1 नवंबर से शहर में विशेष हेलमेट चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के पहले दिन ही हंगामा मच गया। दरअसल, चेकिंग के दौरान एसपी आदित्य मिश्रा ने पूर्व विधायक उमाशंकर मुंजारे की बाइक को रोक लिया। इसे लेकर एसपी और पूर्व विधायक में बहस हो गई। एसपी ने उनका 2300 रुपये का चालान काट दिया। जब मुंजारे ने चालान नहीं दिया तो एसपी ने उनकी बाइक जब्त कर थाने भेज दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

ये है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, रात करीब साढ़े आठ बजे एसपी आदित्य मिश्रा अपने दल के साथ शहर में हेलमेट चेकिंग अभियान का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पूर्व विधायक उमाशंकर मुंजारे को बिना हेलमेट बाइक चलाते देखा। एसपी ने उन्हें रोककर वाहन के कागजात मांगे। इस पर मुंजारे नाराज़ हो गए और बोले, 'क्या यह चोरी की गाड़ी है जो आप मुझसे कागज मांग रहे हैं?' इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई।

देखें वीडियो

बाइक सवार ने बोला 'सॉरी'

इसी दौरान एक बाइक सवार बिना हेलमेट के वहां पहुंचा तो उसे भी रोका गया। हेलमेट नहीं लगाने को लेकर बाइक सवार ने सॉरी कहा और नियम फॉलो करने की बात कही। इस पर एसपी मिश्रा ने बाइक सवार को धन्यवाद दिया। एसपी से पूर्व विधायक की बहस और बाइक सवार के सॉरी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बता दें, बालाघाट में नो हेलमेट-नो राइड अभियान चलाया जा रहा है।

नजर आए रोचक दृश्य

अभियान के पहले ही दिन शहर में कई जगहों पर रोचक दृश्य देखने को मिले। कहीं नागरिक पुलिस कर्मियों से बहस करते नजर आए। कहीं कुछ लोग निवेदन करते दिखे। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अब अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। चेतावनी भी दी गई है कि भविष्य में बिना हेलमेट वाहन चलाते पकड़े जाने पर और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

सावधानी जरूरी

यदि आप भी बालाघाट शहर की सड़कों पर वाहन लेकर निकल रहे हैं, तो सावधान रहिए। पुलिस किसी भी मोड़ या चौराहे पर आपकी जांच कर सकती है। बिना हेलमेट वाहन चलाने पर न केवल भारी जुर्माना लगेगा, बल्कि अनावश्यक परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे स्वयं की सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूर पहनें और यातायात नियमों का पालन करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और बालाघाट को सुरक्षित यातायात शहर बनाया जा सके।

ये भी पढ़ें

डिप्टी सीएम के पसंदीदा CMHO के विरोध में उतरे भाजपा विधायक, ये है मामला
भोपाल
deputy CM Rajendra Shukla

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Nov 2025 01:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / एसपी ने रोका तो आगबबूला हुए नेताजी, हुई तीखी बहस, कट गया 2300 रुपये का चालान

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में बेमौसम बारिश से खेत में बर्बाद फसल को देख किसान ने गटका ‘जहर’

balaghat
बालाघाट

डॉ श्रद्धा बारमाटे एवं डॉ स्वाति मेश्राम के निजी क्लीनिक किए गए सील

शासकीय चिकित्सक होने के बाद भी संचालित कर रही थी निजी क्लीनिक
बालाघाट

25 करोड़ से बनाकर तैयार हुआ 550 मीटर लंबा वैनगंगा नदी पर पुल

वारासिवनी से गोंदिया की 16 किमी. की कम हुई दूरी
बालाघाट

नेताओं व परिषद के संरक्षण में भूमाफिया बेखौफएक साल की अस्थायी

लीज की भूमि पर बिना अनुमति कर रहे पक्के निर्माण
बालाघाट

गांव को नशामुक्त बनाने एकजुट हुई महिलाएं, कलेक्ट्रेट पहुंच मदद की लगाई गुहार

कहा गांव में जगह- जगह बिक रही अवैध शराब, बिक्री पर तत्काल लगाई जाए रोक
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.