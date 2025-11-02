डिप्टी सीएम के पसंदीदा CMHO के विरोध में उतरे भाजपा विधायक, ये है मामला

deputy CM Rajendra Shukla (फोटो: सोशल मीडिया)
MP News: मध्यप्रदेश के डिप्टी सीएम और चिकित्सा मंत्री राजेंद्र शुक्ला के गृह क्षेत्र रीवा में इन दिनों चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। ताजा विवाद गुढ़ से भाजपा के विधायक नागेंद्र सिंह के लेटर के बाद उजागर हुआ। भाजपा विधायक ने सीएमएचओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है।
दरअसल, विधायक नागेंद्र सिंह ने डिप्टी सीएम की पसंद के रीवा सीएमएचओ डॉ. संजीव शुक्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितता के गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। साथ ही आरोप लगाए कि डिप्टी सीएम शुक्ल ने उनकी शिकायतों की अनदेखी की।
भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह ने जनपद सदस्य रमाकांत त्रिपाठी की शिकायत के साथ सीएम को पत्र भेजा। इसमें सीएमएचओ पर आरोप लगाए कि नर्सिंग होम का नियम विरूद्ध पंजीकरण, आउटसोर्स भर्तियों में मनमानी, दवा एवं उपकरण जैसे कई कार्यों में गड़बड़ी की गई है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग