Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

डिप्टी सीएम के पसंदीदा CMHO के विरोध में उतरे भाजपा विधायक, ये है मामला

MP News: मध्यप्रदेश के डिप्टी सीएम और चिकित्सा मंत्री राजेंद्र शुक्ला के गृह क्षेत्र रीवा में इन दिनों चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Nov 02, 2025

deputy CM Rajendra Shukla

deputy CM Rajendra Shukla (फोटो: सोशल मीडिया)

MP News: मध्यप्रदेश के डिप्टी सीएम और चिकित्सा मंत्री राजेंद्र शुक्ला के गृह क्षेत्र रीवा में इन दिनों चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। ताजा विवाद गुढ़ से भाजपा के विधायक नागेंद्र सिंह के लेटर के बाद उजागर हुआ। भाजपा विधायक ने सीएमएचओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है।

उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग

दरअसल, विधायक नागेंद्र सिंह ने डिप्टी सीएम की पसंद के रीवा सीएमएचओ डॉ. संजीव शुक्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितता के गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। साथ ही आरोप लगाए कि डिप्टी सीएम शुक्ल ने उनकी शिकायतों की अनदेखी की।

सीएमएचओ पर ये आरोप

भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह ने जनपद सदस्य रमाकांत त्रिपाठी की शिकायत के साथ सीएम को पत्र भेजा। इसमें सीएमएचओ पर आरोप लगाए कि नर्सिंग होम का नियम विरूद्ध पंजीकरण, आउटसोर्स भर्तियों में मनमानी, दवा एवं उपकरण जैसे कई कार्यों में गड़बड़ी की गई है।

ये भी पढ़ें

कांग्रेस जिलाध्यक्षों की पाठशाला… राहुल गांधी सहित कई दिग्गज देंगे मंत्र
नर्मदापुरम
Congress

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Nov 2025 12:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / डिप्टी सीएम के पसंदीदा CMHO के विरोध में उतरे भाजपा विधायक, ये है मामला

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

4 IAS अफसरों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, 50 एसएएस का बढ़ेगा कद, देखें लिस्ट

MP News
भोपाल

2, 3 और 4 नवंबर को इन जिलों में बारिश की चेतावनी, जमकर बरसेगा पानी

Heavy rain alert by IMD
भोपाल

रोडमैप तैयार… एमपी में 1 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार, सीएम मोहन ने की सौगातों की बारिश

MP Foundation Day
भोपाल

SUMAN SAKHI से मातृत्व की राहें आसान, लेकिन चुनौतियों से जूझ रही ‘डिजिटल दाई’

Suman Sakhi Chatbot
Patrika Special News

एमपी में विकसित होंगी 3 AI सिटी, राज्य सरकार का बड़ा ऐलान

एमपी में सर्विस सेक्टर को बढ़ाते हुए 3 एआई सिटी की जाएंगी विकसित
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.