डिप्टी सीएम के पसंदीदा CMHO के विरोध में उतरे भाजपा विधायक, ये है मामला

MP News: मध्यप्रदेश के डिप्टी सीएम और चिकित्सा मंत्री राजेंद्र शुक्ला के गृह क्षेत्र रीवा में इन दिनों चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। ताजा विवाद गुढ़ से भाजपा के विधायक नागेंद्र सिंह के लेटर के बाद उजागर हुआ। भाजपा विधायक ने सीएमएचओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है।