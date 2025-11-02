कांग्रेस जिलाध्यक्षों की पाठशाला… राहुल गांधी सहित कई दिग्गज देंगे मंत्र

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। बिहार चुनाव के प्रथम चरण के बाद इनके आने की संभावना है। मालूम हो बिहार के लिए प्रथम चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा। इसके बाद 9 या 10 तारीख को खरगे और राहुल पचमढ़ी आ सकते हैं। प्रशिक्षण विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिव राव, संगठन सृजन के राष्ट्रीय प्रभारी रहे शशिकांत सेंथिल, एआइसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया श्रीनेत, जयराम रमेश, पवन खेड़ा आदि प्रशिक्षण देंगे। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, जीतू पटवारी समेत दूसरे प्रदेशों से अन्य नेता भी कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे। बैठक में विषय विशेषज्ञ भी आएंगे जो पार्टी के नेताओं की जिज्ञासा का समाधान करेंगे।