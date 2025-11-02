कांग्रेस जिलाध्यक्षों की पाठशाला… राहुल गांधी सहित कई दिग्गज देंगे मंत्र

MP congress कांग्रेस जिलाध्यक्षों की पाठशाला आज से (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)
MP Congress: संगठन को गढ़ने में जुटी मध्यप्रदेश कांग्रेस अब 2 नवंबर से प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है। 11 नवंबर तक चलने वाले इस शिविर में प्रदेशभर के नव नियुक्त जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। संगठन श्रृजन अभियान के अंतर्गत इन जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी। पचमढ़ी में आयोजित इस शिविर की कांग्रेस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित अन्य विषय विशेषज्ञ भी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। बिहार चुनाव के प्रथम चरण के बाद इनके आने की संभावना है। मालूम हो बिहार के लिए प्रथम चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा। इसके बाद 9 या 10 तारीख को खरगे और राहुल पचमढ़ी आ सकते हैं। प्रशिक्षण विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिव राव, संगठन सृजन के राष्ट्रीय प्रभारी रहे शशिकांत सेंथिल, एआइसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया श्रीनेत, जयराम रमेश, पवन खेड़ा आदि प्रशिक्षण देंगे। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, जीतू पटवारी समेत दूसरे प्रदेशों से अन्य नेता भी कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे। बैठक में विषय विशेषज्ञ भी आएंगे जो पार्टी के नेताओं की जिज्ञासा का समाधान करेंगे।
10 दिनों तक जिलाध्यक्षों को बूथ, कैडर मैनेजमेंट, आइटी, सोशल मीडिया, जनता से जुड़े मुद्दे उठाने आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक्सपर्ट्स डेली रूटीन, पब्लिक डीलिंग, बूथ मैनेजमेंट, कैडर मैनेजमेंट से लेकर चुनौतियां और भविष्य की रणनीति सिखाएंगे। प्रशिक्षण में शामिल कार्यकर्ताओं के दिन की शुरुआत झंडावंदन से होगी। यहां प्रतिदिन व्यायाम भी होगा। इसके बाद पूरे दिन अलग-अलग विषयों के सत्र होंगे। ओपन सेशन भी होगा। जिसमें कार्यकर्ता विषय के बारे में सवाल कर सकते हैं। विषय विशेषज्ञ उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे।
