श्रद्धालुओं में मानता, हर वर्ष बढ़ रहा मॉ का स्वरूप

कुछ ऐसी ही क्विंदतियां शहर के बालाघाट दक्षिण सामान्य वन मंडल कार्यालय के समीप स्थापित कालीपाठ मंदिर से जुड़ी है। जिले ही नहीं आस-पास के अन्य जिलों में भी मां कालीपाठ का ऐसा विराट स्वरूप कहीं नहीं है। मां से भक्तों की आस्था कुछ ऐसी की वे मां के दर्शन को चले आते हैं। नवरात्र पर्व में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ता है। मां का ऐसा स्वरुप कब से है, इसकी किसी को जानकारी तो नहीं है, लेकिन लोग प्रतिमा स्वयं प्रगट होने की बात कहते हैं। इस नवरात्र भी मंदिर परिसर और बाहर तक रंग बिरंगी लाइटिंग की गई है। मेला जैसी स्थिति रहती है। प्रात: से ही बड़ी संख्या में लोग मॉ काली के दर्शन करने कतार में नजर आ रहे हैं। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी कराए जा रहे हैं।