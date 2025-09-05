जाति प्रमाण पत्र बनवाने में बड़ा फर्जीवाड़ा, जांच में खुला राज

एसडीएम कमलचंद सिंहसार के अनुसार ग्राम पंचायत भानेगांव और घोटी के निवासी होना बताकर जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदकों का आवेदन लोक सेवा केन्द्र से मिला था। जिनके दस्तावेज प्रथम दृष्टया संदेहास्पद होने पर ग्राम पंचायत से जानकारी ली गई, तो पता लगा की यह लोग यहां निवास नहीं करते हंै। अब आवेदकों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इस मामले में लोक सेवा केन्द्र भी संदेह के घेरे हंै, क्योंकि उन्हें भी पूरे दस्तावेजों की जांच करनी होती है। समग्र आईडी के माध्यम से जो नाम आए हंै। उस आधार पर यह लोग ग्वालियर, भिंड क्षेत्र के होने जानकारी मिली है। जांच जारी है, जो भी सामने आएगा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाए जाने का मामला बहुत ही संगीन है। संभावना है कि ऐसा कोई गिरोह कार्य कर रहा है, साथ ही यह भी जांच होनी चाहिए कि इस तरह के मामले जिले में और कही तो नहीं है।

कमलचंद सिंहसार, एसडीएमए लांजी