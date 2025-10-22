मोती तालाब उद्यान में पुन: शुरू हुआ नौका विहार

नपाध्यक्ष ने लोगों को प्रेरित करते हुए बोटिंग की तथा जल्द ही मोती उद्यान में टॉय ट्रेन प्रारंभ किए जाने की सौगात मिलने की जानकारी दी। नौका विहार के शुभारंभ पर बच्चों एवं बड़ों को नौका विहार कराया गया। विशेषकर बच्चों एवं छात्राओं ने इस पल का खूब आनंद उठाया।

नियमित संचालित होगी नौका

मोती उद्यान में नौका विहार का विधिवत शुभारंभ भारत माता के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। नपाध्यक्ष ने बताया कि हम नगर विकास एवं जनसुविधाओं के साथ ही शहर को सुंदर बनाने प्रतिबद्ध है। मोती उद्यान में हरित आवरण के साथ ही बच्चों एवं बड़ों के मनोरंजन के लिए भी सुविधाओं में विस्तार किया गया है। यहां पहुंचकर हर वर्ग इस परिवेश में सुकून पाता है। उन्होंने बताया कि पिछली परिषद के नपा अध्यक्षों ने भी बोटिंग प्रारंभ की थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा बाढ़ राहत के लिए इन नौकाओं के उपयोग की वजह से यह सुविधा प्रभावित हुई थी। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन से चर्चा हुई है कि वे मोती तालाब में चलने वाली इन नौकाओं को यथावत रखे। ताकि नगरवासियों को नौका विहार का आनंद उठाने का मौका मिलता रहे।