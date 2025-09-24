घंटों इंतजार के बाद भी नहीं मिल पाई बसें, आटो या निजी वाहन से करना पड़ा सफर

जानकारी के अनुसार रोजाना बसों की धमाचौकड़ी से खचाखच रहने वाला बस स्टैंड बुधवार को खाली नजर आया। यहां गिनती की बसें वे भी महानगरों की लग्जरी बसें नजर आई। निजी यात्री प्रतीक्षालय और रिक्शा स्टैंड के समीप बड़ी संख्या में यात्रिगण बसों का घंटों इंतजार करते नजर आए। इस दौरान सर्वाधिक परेशानी बच्चों वाले यात्रिगणों को उठानी पड़ी। चिपचिपी गर्मी में बच्चें रोते बिलखते नजर आए। अभिभावका अपने बच्चों को शीघ्र ही बस आने का दिलासा देते नजर आए। स्टैंड में गर्मी में राहत पहुंचाने निशुल्क पानी तक की व्यवस्था नहीं है। इस कारण लोग हॉटलों से पानी खरीदकर प्यास बुझाते नजर आए।