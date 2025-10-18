50 करोड़ से अधिक का कारोबार का अनुमान, सराफा और वाहनों की जमकर हुई खरीदी

चेम्बर ऑफ कामर्स के जिला अध्यक्ष अभय सेठिया के अनुसार पिछले वर्षो की अपेक्षा इस बार बाजार में अच्छा रूझान देखने को मिल रही है। सभी व्यापारी इस बार के व्यवसाय से काफी खुश है। इसके पीछे का कारण केन्द्र सरकार द्वारा 18 प्रतिशत जीएसटी को 12 और 5 प्रतिशत किया गया है। इस निर्णस से बाजार खिल उठे हैं। सेठिया ने बताया कि अकेले धनतेरस में सराफा और आटो मोबाइल सेक्टर से करीब 50 से 55 करोड़ के कारोबार की उम्मीद है। दीपोत्सव के पांच दिनों के कारोबार का अनुमान लगाया जाए तो बालाघाट जिले में सभी सेक्टर मसलन सराफा, आटो मोबाइल, बर्तन व अन्य साज सजावटी सामान और कपड़ा बाजार से करीब 70 से 80 करोड़ का कारोबार होने की अनुमान है। यह आंकड़ा पिछले वर्षो की अपेक्षा दो गुना से अधिक है।