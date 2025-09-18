अवैध असलहे से चांदनी को लगी है गोली, पियूष को पुलिस ने लिया हिरासत में

शहर के उद्योगपति परिवार के घर सोमवार की देर रात जब गोली चली उस समय पियूष पाठक, पत्नी और बच्चों के साथ उनके घर पर था। घायल चांदनी त्रिवेदी के दो बच्चे और उनके माता-पिता घर पर थे। पुलिस को सीसीटीवी में पियूष अवैध (देशी) पिस्टल लेकर जाते हुए दिख रहा है। चांदनी के पति की पिस्टल थाना में जब्त है। ऐसे में अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या चांदनी, पाठक से पिस्टल लेकर गोली चलाई। या पाठक या कोई और पिस्टल से फायर किया। किसी ने चांदनी को निशाना साधकर गोली मारी या पिस्टल से छेड़छाड़ करते समय गोली चली है। पाठक के पास जो पिस्टल है उसी से गोली चली है या कोई और पिस्टल है, जो अभी तक पुलिस की जांच में सामने नहीं आ पाया है। ऐसे दर्जनों सवाल घायल चांदनी के पति का पिस्टल थाना में जब्त होने का मामला सामने आने के बाद खड़े होने लगे हैं। इस मामले की सच्चाई क्या है? अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है।