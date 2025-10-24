बाबू ने की 10.53 लाख की धोखाधड़ी, अधिकारियों की जांच में हुआ खुलासा

आरोपी सात वर्षों से यह धोखाधड़ी कर रहा था। प्राचार्य मलगाम ने बताया कि संस्थान में प्रतिवर्ष डीएलएड में 100 विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं। प्रति विद्यार्थी से एक वर्ष का नौ हजार रुपए शुल्क लिया जाता है। यह शुल्क विकास निधि में जमा होता है। इससे संस्थान के विकास सहित अन्य कार्य में खर्च किया जाता है। वर्ष 2019 से सहायक ग्रेड तीन (बाबू) गजेंद्र पैसे अपने निजि खाते में विद्यार्थियों से जमा करवा रहा था।