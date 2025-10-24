Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

बाबू ने की 10.53 लाख की धोखाधड़ी, अधिकारियों की जांच में हुआ खुलासा

MP News: जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) के बाबू गजेंद्र प्रसाद बैस के खिलाफ 10.53 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया है।

less than 1 minute read

बालाघाट

image

Avantika Pandey

Oct 24, 2025

MP News: जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) के बाबू गजेंद्र प्रसाद बैस के खिलाफ 10.53 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया है। । प्राचार्य नरेश प्रसाद मलगाम की शिकायत पर आरोपी लिपिक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

सात वर्षों से धोखाधड़ी का खेल

आरोपी सात वर्षों से यह धोखाधड़ी कर रहा था। प्राचार्य मलगाम ने बताया कि संस्थान में प्रतिवर्ष डीएलएड में 100 विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं। प्रति विद्यार्थी से एक वर्ष का नौ हजार रुपए शुल्क लिया जाता है। यह शुल्क विकास निधि में जमा होता है। इससे संस्थान के विकास सहित अन्य कार्य में खर्च किया जाता है। वर्ष 2019 से सहायक ग्रेड तीन (बाबू) गजेंद्र पैसे अपने निजि खाते में विद्यार्थियों से जमा करवा रहा था।

जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी विकास निधि से होने वाले खर्च को भी वह वहन कर देता था। इसकी जानकारी प्राचार्य को हुई तो उन्होंने आपत्ति ली।बाबू से पैसे संस्थान के खाते में जमा कराने को कहा। इसके बाद भी उसने राशि जमा नहीं की। जिसका प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा गया। कलेक्टर ने इस पर जांच कराई। जांच के बाद एक नोटशीट तैयार कर कलेक्टर को भेजा गया।

जांच रिपोर्ट में अनियमित्ता उजागर

कलेक्टर मृणाल मीना ने सहायक कलेक्टर आकाश अग्रवाल व कोषालय अधिकारी अमित मरावी को जांच के निर्देश दिए थे। जांच रिपोर्ट में भी अनियमित्ता उजागर हुई। प कोतवाली थाना प्रभारी कामेश धुमकेती ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 318 (4) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी ने 10 लाख 53 हजार 387 रुपए की कुल धोखाधड़ी की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Oct 2025 09:18 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / बाबू ने की 10.53 लाख की धोखाधड़ी, अधिकारियों की जांच में हुआ खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बालाघाट पुलिस रात में फिर पहुंची सिवनी नहीं मिले आरोपी

तत्कालीन एसपी सिवनी के 21 पुलिसकर्मियों को सजा देने के बाद भी नहीं कम हुआ जुआरियों से प्रेम, अब पड़ रहा भारी - पुलिस अधीक्षक बालाघाट ने हर हाल में आरोपियों को गिरफ्तार करने टीम को दिया है निर्देश
समाचार

अशोक कुमार मेश्राम मनोनीत किए गए प्रभारी जिलाध्यक्ष

दि बुद्धिस्ट सोसायटी इंडिया जिला शाखा की बैठक संपन्न
बालाघाट

जिलेभर में मनाई गई गोवर्धन पूजा, पशु की खुशहाली के लिए हुई पूजा

अहिर यादव और गोवारी समाज ने मनाई दिवाली
बालाघाट

उजड़े वनस्पति उद्यान को संजीवनी की दरकार

बिना वनस्पति पौधों का वनस्पति उद्यान
बालाघाट

नपा अध्यक्ष भारती ठाकुर ने दीपावली पर्व पर स्थानीय पथ विक्रेताओं से की खरीदारी

वोकल फॉर लोकल का दिया संदेश
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.