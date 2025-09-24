Patrika LogoSwitch to English

बालाघाट

किसानों के खाते में 337 करोड़ रूपए बोनस डालेंगे सीएम मोहन, हजारों युवाओं को मिलेंगे नियुक्ति पत्र

MP News : मुख्यमंत्री मोहन यादव धान उपार्जित करने वाले किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। खाते में भेजेंगे बोनस के 337 करोड़ रुपए। 244 करोड़ के निर्माण कार्यों की भी सौगात देंगे।

बालाघाट

Faiz Mubarak

Sep 24, 2025

MP News
किसानों और युवाओं को आज मिलेगी बड़ी सौगात (Photo Source- Patrika)

MP News : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज धान उपार्जित करने वाले लाखों किसानों को सूबे के बालाघाट जिले के कटंगी तहसील मुख्यालय से बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीएम की ओर से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जित करने वाले किसानों के लिए प्रति हेक्टेयर 4 हजार रुपए बोनस के रूप में प्रदान करने की घोषणा की गई थी। इसी को अमल में लाने के लिए आज बालाघाट के तहसील मुख्यालय कटंगी में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों को बोनस वितरण के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है।

कृषि उपज मंडी में होने जा रहे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले 6 लाख 69 हजार धान उत्पादक किसानों को 337 करोड़ 12 लाख रुपए बोनस के रूप में राशि सिंगल क्लिक पर उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे।

हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र

इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के 4315 युवाओं को नियुक्ति-पत्र भी प्रदान करेंगे। वहीं, बालाघाट जिले को 244 करोड़ रुपए की लागत से किए जाने वाले 75 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान-बंधु समेत युवा शामिल होंगे।

बालाघाट के 1 लाख किसानों मिलेगा बोनस

उल्लेखनीय है कि, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय करने वाले किसानों को 4 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर अधिकतम 10 हजार रूपए बोनस देने की घोषणा की थी। बालाघाट जिले के एक लाख से ज्यादा किसानों को इस बोनस राशि का लाभ मिलेगा।

Published on:

24 Sept 2025 09:43 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / किसानों के खाते में 337 करोड़ रूपए बोनस डालेंगे सीएम मोहन, हजारों युवाओं को मिलेंगे नियुक्ति पत्र

