किसानों के खाते में 337 करोड़ रूपए बोनस डालेंगे सीएम मोहन, हजारों युवाओं को मिलेंगे नियुक्ति पत्र

MP News : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज धान उपार्जित करने वाले लाखों किसानों को सूबे के बालाघाट जिले के कटंगी तहसील मुख्यालय से बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीएम की ओर से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जित करने वाले किसानों के लिए प्रति हेक्टेयर 4 हजार रुपए बोनस के रूप में प्रदान करने की घोषणा की गई थी। इसी को अमल में लाने के लिए आज बालाघाट के तहसील मुख्यालय कटंगी में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों को बोनस वितरण के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है।
कृषि उपज मंडी में होने जा रहे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले 6 लाख 69 हजार धान उत्पादक किसानों को 337 करोड़ 12 लाख रुपए बोनस के रूप में राशि सिंगल क्लिक पर उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे।
इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के 4315 युवाओं को नियुक्ति-पत्र भी प्रदान करेंगे। वहीं, बालाघाट जिले को 244 करोड़ रुपए की लागत से किए जाने वाले 75 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान-बंधु समेत युवा शामिल होंगे।
उल्लेखनीय है कि, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय करने वाले किसानों को 4 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर अधिकतम 10 हजार रूपए बोनस देने की घोषणा की थी। बालाघाट जिले के एक लाख से ज्यादा किसानों को इस बोनस राशि का लाभ मिलेगा।