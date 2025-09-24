किसानों के खाते में 337 करोड़ रूपए बोनस डालेंगे सीएम मोहन, हजारों युवाओं को मिलेंगे नियुक्ति पत्र

MP News : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज धान उपार्जित करने वाले लाखों किसानों को सूबे के बालाघाट जिले के कटंगी तहसील मुख्यालय से बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीएम की ओर से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जित करने वाले किसानों के लिए प्रति हेक्टेयर 4 हजार रुपए बोनस के रूप में प्रदान करने की घोषणा की गई थी। इसी को अमल में लाने के लिए आज बालाघाट के तहसील मुख्यालय कटंगी में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों को बोनस वितरण के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है।