Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बालाघाट

कटंगी से सात किमी पहले कांग्रेसी विधायकों को पुलिस ने रोका

मुख्यमंत्री के आगमन का कांग्रेसियों ने किया विरोध, लगाए नारे

बालाघाट

Akhilesh Kumar

Sep 24, 2025

मुख्यमंत्री के आगमन का कांग्रेसियों ने किया विरोध, लगाए नारे
मुख्यमंत्री के आगमन का कांग्रेसियों ने किया विरोध, लगाए नारे

बालाघाट. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्यस्तरीय किसान सम्मेलन का कांग्रेसियों ने विरोध किया। जिला कार्यालय पर इक_ा होने के बाद कटंगी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में प्रदर्शन करने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने सात किमी दूर ब्रजवाहन व बेरीकेट लगाकर रोक लिया। इस दौरान कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की।

जिलाध्यक्ष/विधायक संजय उइके ने कहा कि कांग्रेस किसान, युवा व महिलाओं के साथ खड़ी है। चुनाव के समय भाजपा ने वादा किया था कि किसानों की धान ३१०० व गेहूं २७०० रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे तो अब क्यों नहीं ले रही है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। लाड़ली बहनों को तीन हजार रुपए देने की बात कही, लेकिन अभी दे नहीं रही है। ऐसा कर भाजपा वादाखिलाफी कर रही है। कांग्रेस जनता के साथ है और इसका पूरजोर विरोध करेगी। किसान अन्नदाता है। वह सबका पेट भरता है। जाड़ा, गर्मी बरसात कठिन मेहनता करता है। उनसे जो वादा किया है भाजपा ने उसे निभाना पड़ेगा। विधायक अनुभा मुंजारे, मधु भगत व विवेक पटेल विक्की, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार सहित दर्जनों कांग्रेसी रहे। सभी कांग्रेसी काला गमछा पहने हुए थे।

पूर्व सांसद गिरफ्तार, समर्थक बोले लापता

पूर्व सांसद कंकर मुंजारे भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे। समर्र्थकों के साथ मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने के लिए वे भी कटंगी जाने वाले थे। इसबीच पुलिस ने उनको घर से गिरफ्तार कर लिया। उधर उनके समर्थकों ने वीडियो वायरल कर उनके लापता होने की बात कही। पूर्व विधायक उमाकांत मुंजारे ने कहा कि पूर्व सांसद रात से ही लापता है। यदि उनके साथ किसी प्रकार की अनहोनी हुई तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। बताया जा रहा है कि देर शाम पूर्व सांसद को पुलिस ने छोड़ दिया। उधर क्रांतिकारी पार्टी की महिला कार्यकर्ता भूमेश्वरी सोनगड़े ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे की ओर से वन्यप्राणी के हमले में मारे मृतकों के परिजनों को २५-२५ लाख रुपए दिए जाने की मांग गई थी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Sept 2025 09:32 pm

Published on:

24 Sept 2025 09:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / कटंगी से सात किमी पहले कांग्रेसी विधायकों को पुलिस ने रोका

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.