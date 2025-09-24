कटंगी से सात किमी पहले कांग्रेसी विधायकों को पुलिस ने रोका

पूर्व सांसद कंकर मुंजारे भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे। समर्र्थकों के साथ मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने के लिए वे भी कटंगी जाने वाले थे। इसबीच पुलिस ने उनको घर से गिरफ्तार कर लिया। उधर उनके समर्थकों ने वीडियो वायरल कर उनके लापता होने की बात कही। पूर्व विधायक उमाकांत मुंजारे ने कहा कि पूर्व सांसद रात से ही लापता है। यदि उनके साथ किसी प्रकार की अनहोनी हुई तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। बताया जा रहा है कि देर शाम पूर्व सांसद को पुलिस ने छोड़ दिया। उधर क्रांतिकारी पार्टी की महिला कार्यकर्ता भूमेश्वरी सोनगड़े ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे की ओर से वन्यप्राणी के हमले में मारे मृतकों के परिजनों को २५-२५ लाख रुपए दिए जाने की मांग गई थी।