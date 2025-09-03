उपभोक्ता आयोग का फैसला, सेवा में कमी का दोषी पाते हुए लगाया 01 लाख 41 हजार का दंड

जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता गौरांग अग्रवाल के प्रकरण में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जबलपुर को सेवा में कमी का दोषी पाते हुए हर्जाने के तौर पर एक लाख 25 हजार रूपए, 16 हजार रूपए ब्याज तथा वाद व्यय की राशि देने का आदेश पारित किया है। बताया गया की उपभोक्ता गौरांग अग्रवाल के पिता सचिन अग्रवाल ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जबलपुर से फैमिली हेल्थ आप्टीमा इंश्योरेंस प्लान लिया था। कंपनी के अभिकर्ता नीरज दुबे के माध्यम से 27 हजार 45 रूपए में 5 मई 2023 से 4 मई 2024 तक था। इसी बीच 23 मई को गौरांग अग्रवाल घर पर गिर गया था। जिसे एंकल बोन में फे्रक्चर होने पर नागपुर के सुयोग हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया गया था। जिसका खर्च एक लाख 25 हजार रूपए आया था। जिसके बाद जब बीमा कंपनी से बीमा क्लेम को लेकर सभी दस्तावेज दिए गए थे, तो कंपनी ने उनके सभी बीमा दावे को निरस्त कर दिया। जिसको लेकर गौरांग अग्रवाल ने जिला उपभोक्ता आयोग में अधिवक्ता के माध्यम से प्रकरण दर्ज कराया था। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग अध्यक्ष उपेन्द्र कुमार सोनकर, सदस्य डॉ महेश चांडक और हर्षा बिजेवार की संयुक्त बैंच ने प्रकरण में सुनवाई की।