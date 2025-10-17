सुस्त पड़े डिस्टेंपर, पेंट बाजार में रौनक, खूब हो रही खरीदारी

व्यवसायियों का कहना है कि साल भर कम बिक्री होती है। लेकिन त्योहार पर रंगों की डिमांड काफी बढ़ जाती है। ऐसे में उम्मीद है कि दीवाली के बाद ग्यारस तक पेंट का बाजार 50-60 लाख का रह सकता है। त्योहार पर कमजोर वर्ग के लोग चूना से पुताई कराकर काम चला लेते थे, लेकिन अब चूना के दाम में भी एक साल के अंदर 50 फीसदी बढ़ोतरी हो गई है। कारोबारियों के अनुसार गत वर्ष 10 रुपए किलो बिकने वाला चूना अब 15 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। अन्य पेंट और डिस्टेम्पर आदि के दाम भी बढ़ जाने से जेबें अधिक ढीली करने की नौबत आ गई है। ऐसी स्थिति के बाद भी अपने घरों की दीवारों को चमकाने में लोग जुटे हैं। मजदूरी के अलावा पेंट, ब्रश, चूना, डिस्टेंपर, तारपीन तेल, प्राइमर आदि सामान के दामों में भी खासी बढ़ोतरी हुई है।