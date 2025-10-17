Patrika LogoSwitch to English

बालाघाट

सुस्त पड़े डिस्टेंपर, पेंट बाजार में रौनक, खूब हो रही खरीदारी

चूना छोड़ अब डिस्टेंपर और बिरला व्हाइट पुतवा रहे लोग

2 min read

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Oct 17, 2025

चूना छोड़ अब डिस्टेंपर और बिरला व्हाइट पुतवा रहे लोग

चूना छोड़ अब डिस्टेंपर और बिरला व्हाइट पुतवा रहे लोग

दीपावली के पहले रंग रोंगन का काम जोरों पर है। कारोबारियों का कहना है कि इस बार डिस्टेंपर और इनेमल पेंट की मांग बढ़ी है। चूना और अन्य सामग्री की कीमतों में 20-25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। महंगाई के बावजूद दीपावली से पहले लोग घरों और प्रतिष्ठानों में रंग रोंगन का काम करवा रहे हैं। इस कारण सुस्त पड़े पेंट बाजार में रौनक छा गई है।

कारोबारियों का कहना है कि अब लोग चूना की जगह डिस्टेंपर और इनेमल पेंट लगवा रहे हैं। ऐसे में पेंट कारोबार को फायदा हो रहा है। गत वर्ष की तुलना में रंगों के दामों में अलग-अलग ब्रांड के हिसाब से लगभग 20 से 25 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है। जबकि कारीगरों की मजदूरी भी बढ़ गई है। जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण स्तर पर करीब 100 से अधिक दुकानें पेंट की हैं। यहां लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं।

त्योहार पर बढ़ी रंगों की डिमांड

व्यवसायियों का कहना है कि साल भर कम बिक्री होती है। लेकिन त्योहार पर रंगों की डिमांड काफी बढ़ जाती है। ऐसे में उम्मीद है कि दीवाली के बाद ग्यारस तक पेंट का बाजार 50-60 लाख का रह सकता है। त्योहार पर कमजोर वर्ग के लोग चूना से पुताई कराकर काम चला लेते थे, लेकिन अब चूना के दाम में भी एक साल के अंदर 50 फीसदी बढ़ोतरी हो गई है। कारोबारियों के अनुसार गत वर्ष 10 रुपए किलो बिकने वाला चूना अब 15 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। अन्य पेंट और डिस्टेम्पर आदि के दाम भी बढ़ जाने से जेबें अधिक ढीली करने की नौबत आ गई है। ऐसी स्थिति के बाद भी अपने घरों की दीवारों को चमकाने में लोग जुटे हैं। मजदूरी के अलावा पेंट, ब्रश, चूना, डिस्टेंपर, तारपीन तेल, प्राइमर आदि सामान के दामों में भी खासी बढ़ोतरी हुई है।

20 से 25 प्रतिशत बढ़े दाम

भटेरा चौकी के हार्डवेयर दुकान संचालक ओमप्रकाश भोयर ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल रंगाई, पुताई के सामान के दामों में 20 से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तमाम ब्रांडेड कंपनियों की सामग्री और भी महंगें दर पर उपलब्ध हैं। लेकिन ऊंची पसंद वाले लोग इसे ही पसंद कर रहे हैं। इस कारण दुकानदार भी खुश हैं। महंगाई के बावजूद लोग अपने घरों की रौनक बढ़ा कर माता लक्ष्मी का स्वागत करने की तैयारी में रंग-पुताई का कार्य करा रहे हैं।

:- पेंट कारोबार संबंधी वर्तमान कीमतें

  • चूना 15 रुपए प्रति किलो।
  • लोहे का पेंट प्राइमर 260 रुपए प्रति लीटर।
  • पेंट 300 रुपए प्रति लीटर।
  • इमल्शन 180 रुपए लीटर।
  • डिस्टेंपर 900 रुपए।
  • साइन कलर 270 रुपए प्रति ली ।
  • तारपीन तेल 150 रुपए प्रति लीटर।
  • मजदूरी 600 से 700 रुपए प्रतिदिन।

17 Oct 2025 04:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / सुस्त पड़े डिस्टेंपर, पेंट बाजार में रौनक, खूब हो रही खरीदारी

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 22 तोतों के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार

उडऩदस्ता दल और वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी की संयुक्त कार्रवाई
बालाघाट

तीन हाथियों की मदद से चार परिक्षेत्रों की टीम कर रहे रेस्क्यू

बाघ को पकडऩे और जंगल में खदेडऩे शुरू किया रेस्क्यू
बालाघाट

बैलगाडिय़ों पर सवार होकर भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ गरजे जनप्रतिनिधि

कांग्रेस की किसान क्रांति यात्रा में उमड़ा जनसैलाब
बालाघाट

क्या डेढ़ साल में एक बार भी नहीं हुआ मालखाना का निरीक्षण व सत्यापन?

केलेण्डर जारी कर अफसर करते हैं वार्षिक व अद्र्धवार्षिक थाना निरीक्षण व मालखाना का सत्यापन
बालाघाट

इतिहास बनकर रह गई गायखुरी पत्थर की रंगोली

30-35 वर्ष से गायखुरी में रंगोली बनाने का कार्य हुआ बंद
बालाघाट
