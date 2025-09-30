Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

जिले के पहले राहवीर बने डॉ अंकित असाटी, भोपाल में आज होंगे सम्मानित

सडक़ दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर डॉ असाटी को राहवीर योजना में दी जाएगी 25 हजार की प्रोत्साहन राशि

2 min read

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Sep 30, 2025

परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री प्रताप भोपाल में करेंगे सम्मानित

परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री प्रताप भोपाल में करेंगे सम्मानित

सडक़ दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में मदद कर उसकी जीवन रक्षा करने वाले व्यक्ति को शासन से 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत घायल को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने के लिए मोहगांव मलाजखंड निवासी डॉ अंकित असाटी को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रस्ताव जिला प्रशासन ने परिवहन आयुक्त मप्र भोपाल को भेजा था। जिसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 30 सितंबर को भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री एवं बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह द्वारा राहवीर डॉ अंकित असाटी को 25 हजार व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। डॉ अंकित असाटी राहवीर योजना में अपना योगदान देने वाले बालाघाट जिले के पहले राहवीर भी बन गए हंै।

इस तरह की थी मदद

13 अगस्त 2025 की रात्रि 11 बजे डॉ अंकित असाटी ने देखा कि मलाजखंड पौनी में भारत पेट्रोल पंप के सामने मेन रोड पर कार क्रमांक सीजी 04 एनटी 7252 के चालक द्वारा बाइक क्रमांक एमपी 28 एमई 0903 से जा रहे भीमलाट निवासी अक्षय तेकाम को ठोस मार दी गई है और वह सडक़ पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। डॉ असाटी ने प्राथमिक उपचार के लिए तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसा पहुंचाया। बिरसा के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर ईलाज के लिए 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद उसे उपचार के लिए सहयोग हॉस्पिटल गोंदिया में भर्ती कराया गया। वर्तमान में अक्षय तेकाम का गोंदिया के सहयोग हॉस्पिटल में उपचार कराया गया था और अब स्वास्थ्य है।

मानवीयता के लिए आज मिलेगा सम्मान

डॉ अंकित द्वारा सडक़ पर घायल अवस्था में पड़े अक्षय तेकाम को अस्पताल पहुंचाने में तत्परता दिखाई गई। उनकी इस मानवीय मदद के कारण अक्षय तेकाम की जीवन रक्षा संभव हो सकी है। जिला परिवहन अधिकारी अनिमेष गढपाल ने बताया कि डॉ अंकित असाटी द्वारा की गई इस मानवीय पहल के लिए उनका नाम राहवीर योजना में 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि के लिए जिला प्रशासन द्वारा परिवहन आयुक्त मप्र शासन को भेजा गया था, जिसे स्वीकृति प्राप्त हो गई है। 30 सितंबर को भोपाल में डॉ असाटी को सम्मानित किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 11:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / जिले के पहले राहवीर बने डॉ अंकित असाटी, भोपाल में आज होंगे सम्मानित

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मगदर्रा की 13 सौ फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजमान है मॉ महामाया

नवरात्र पर्व पर उमड़ रहा आस्था का सैलाब
बालाघाट

पांडुतला टोल नाके में डकैती कांड का खुलासा, फरार आरोपियों की तलाश जारी

पांच आरोपी गिरफ्तार, 98 हजार नकद और 2 मोबाइल बरामद
बालाघाट

शहर में नजर आ रहा नवरात्र पर्व का उल्लास, शाम ढलते ही दुल्हन की तरह नजर आ रहा शहर

बड़ी संख्या में सडक़ पर उतर रहे लोग, जगह-जगह बन रही जाम की स्थिति
बालाघाट

तेज रफ्तार का कहर, गर्भवति पत्नी का छूटा साथ

तेज रफ्तार बाइक चालक पीछे से कार में जा भिड़ा
बालाघाट

40 दिनों की कठिन तपस्या कर सिर पर 40 किलो वजनी मुकुट धारण करेंगे हनुमान साधक

पानीपत की तर्ज पर शहर में निकलेगा दशहरा चल समारोह
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.