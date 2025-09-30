जिले के पहले राहवीर बने डॉ अंकित असाटी, भोपाल में आज होंगे सम्मानित

सडक़ दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में मदद कर उसकी जीवन रक्षा करने वाले व्यक्ति को शासन से 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत घायल को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने के लिए मोहगांव मलाजखंड निवासी डॉ अंकित असाटी को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रस्ताव जिला प्रशासन ने परिवहन आयुक्त मप्र भोपाल को भेजा था। जिसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 30 सितंबर को भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री एवं बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह द्वारा राहवीर डॉ अंकित असाटी को 25 हजार व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। डॉ अंकित असाटी राहवीर योजना में अपना योगदान देने वाले बालाघाट जिले के पहले राहवीर भी बन गए हंै।