जिले के पहले राहवीर बने डॉ अंकित असाटी, भोपाल में आज होंगे सम्मानित

परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री प्रताप भोपाल में करेंगे सम्मानित
सडक़ दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में मदद कर उसकी जीवन रक्षा करने वाले व्यक्ति को शासन से 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत घायल को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने के लिए मोहगांव मलाजखंड निवासी डॉ अंकित असाटी को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रस्ताव जिला प्रशासन ने परिवहन आयुक्त मप्र भोपाल को भेजा था। जिसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 30 सितंबर को भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री एवं बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह द्वारा राहवीर डॉ अंकित असाटी को 25 हजार व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। डॉ अंकित असाटी राहवीर योजना में अपना योगदान देने वाले बालाघाट जिले के पहले राहवीर भी बन गए हंै।
13 अगस्त 2025 की रात्रि 11 बजे डॉ अंकित असाटी ने देखा कि मलाजखंड पौनी में भारत पेट्रोल पंप के सामने मेन रोड पर कार क्रमांक सीजी 04 एनटी 7252 के चालक द्वारा बाइक क्रमांक एमपी 28 एमई 0903 से जा रहे भीमलाट निवासी अक्षय तेकाम को ठोस मार दी गई है और वह सडक़ पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। डॉ असाटी ने प्राथमिक उपचार के लिए तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसा पहुंचाया। बिरसा के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर ईलाज के लिए 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद उसे उपचार के लिए सहयोग हॉस्पिटल गोंदिया में भर्ती कराया गया। वर्तमान में अक्षय तेकाम का गोंदिया के सहयोग हॉस्पिटल में उपचार कराया गया था और अब स्वास्थ्य है।
डॉ अंकित द्वारा सडक़ पर घायल अवस्था में पड़े अक्षय तेकाम को अस्पताल पहुंचाने में तत्परता दिखाई गई। उनकी इस मानवीय मदद के कारण अक्षय तेकाम की जीवन रक्षा संभव हो सकी है। जिला परिवहन अधिकारी अनिमेष गढपाल ने बताया कि डॉ अंकित असाटी द्वारा की गई इस मानवीय पहल के लिए उनका नाम राहवीर योजना में 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि के लिए जिला प्रशासन द्वारा परिवहन आयुक्त मप्र शासन को भेजा गया था, जिसे स्वीकृति प्राप्त हो गई है। 30 सितंबर को भोपाल में डॉ असाटी को सम्मानित किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बालाघाट
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग