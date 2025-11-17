सर्वप्रथम मां सरस्वती की वंदना सरिता सरोज की सुमधुर वाणी में प्रस्तुत की। भरवेली के कवि चंद्रेश तूफानी की कविताओं से मंच की शुरुआत हुई। क्षेत्र के युवा कवि के मुक्तक पतझड़ से गुलशन बचाकर रखना, कांटों से कदम बचाकर रखना। ईमान बन चुका है बाजारी साथियों, बेइमानों से वतन बचाकर रखना, पर खूब वाहवाही मिली। छिंदवाड़ा के कवि भुवन सिंह धांसू ने छंदों के माध्यम से खुब हंसाया। मंच संयोजक और हास्य कवि शैलेश इनायत की हास्य व्यंग्य कविता और शायरी तल्ख हो रही है हवा तेरे शहर से डर लगता है, तेरे महल से अच्छा तो मेरे गांव का घर लगता है पर खूब तालियां बटोरी। वारासिवनी के हास्य कवि अंतू झकास ने निराले अंदाज पर श्रोताओं ने जमकर ठहाके लगाएं।