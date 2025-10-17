वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 22 तोतों के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार

तोते हमारे पारिस्थिति तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत तोतों को पकडऩा, पालना या उनके अंगों का व्यापार करना अपराध है। इस अधिनियम के तहत तोतों को संरक्षित किया जाता है और उनके अवैध शिकार और व्यापार पर रोक लगाई जाती है। लेकिन लांजी क्षेत्र में वन विभाग के उडऩदस्ता दल और वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी की संयुक्त कार्रवाई में 15 अक्टूबर की रात्रि में ग्राम कुम्हारी कला में 22 नग करण तोता गुलाबी गले वाले तोतों के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई। वन्यजीवों का अवैध व्यापार करने वाले छत्तीसगढ़ के आरोपियों को पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया की यह उनका पुश्तैनी कार्य है, जिसे वे वर्षों से करते आ रहे हैं। आरोपियों के पास तोता पकडऩे का जाल एवं अन्य सामग्री बरामद की गई है। कार्रवाई में वन वृत्त बालाघाट के सीसीएफ उडऩदस्ता दल और वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी के कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दल में परिक्षेत्र सहायक आरके सोनवाने, पवन पटले, संजय विश्वकर्मा, वनरक्षक विशाल आसटकर, अमरदीप गजभिए, विभूति नाथ, अमरनाथ नंदा और अन्य स्टाफ शामिल थे।