3.50 लाख की रिश्वत लेते हुए आरोपी वनरक्षक गिरफ्तार

ईआडब्ल्यू के अनुसार नवेगांव निवासी राजेंद्र ने मंगलवार (16 सितम्बर) को शिकायत किया कि कान्हा पेंच कॉरीडोर के कोर क्षेत्र में उसका गांव आ गया है। इस क्षेत्र में वन्यप्राणियों की संख्या अधिक होने से गांव के परिवार का विस्थापन किया जा रहा है। विस्थापन के मुआवजे के तौर पर परिवार की प्रत्येक यूनिट (पति एवं पत्नी की एक यूनिट तथा एकल सदस्य की भी एक यूनिट) को 15 लाख रुपए के मान से मुआवजा दिया जा रहा है। इसका सर्वे करके वन विभाग ने सूची तैयार कर ली है। राजेंद्र के परिवार से पांच सदस्यों को राशि मिलनी है। गांव की सुखवंती बाई का नाम एक वर्ष पूर्व कमेटी ने मुआवजा के लिए तय कर दिया। उसके हिस्से के पांच लाख रुपए उसे मिल चुके हैं। सुखवंती बाई बीते तीन-चार माह से आवेदक के साथ बिना विवाह किए साथ आकर रहने लगी। इसकी जानकारी के बाद आरोपी वनरक्षक उससे रिश्वत की मांग करने लगा।