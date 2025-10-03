यहां दो दिनों में चार लोगों की मौत, जाने क्या है मौत की वजह

तिरोड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत फूलचंद बर्वे का 14 साल का पुत्र अमन बर्वे जो की कक्षा नवमीं का छात्र है। अपने दोस्तों के साथ गांव के तालाब की तरफ बकरी चराने गया हुआ था। अचानक धनकोसा से पौनीया के बीच 3 अक्टूबर की सुबह तालाब में डूब गया। सूचना उसके परिवार को उसके दोस्तों द्वारा दी गई। मामले की सूचना तिरोड़ी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मछुआरे की मदद से अमन की तलाश की गई, उसकी लाश को तालाब से निकल गया, जान बचाने की कोशिश की गई। लेकिन उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर उसकी लाश परिजनों को सौंप दिया। मर्ग कायम कर मामले की जांच एएसआई उमेश दियेवार द्वारा की कर रही है।