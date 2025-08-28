शुक्रवार जीरो पेंडेंशी-डे, शनिवार को विशेष अभियान

कहा कि जिले को 30 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य मिला है। अब तक 18 करोड़ की वसूली हो चुकी है। शेष वसूली हर हॉल में करना है। इसलिए सभी जेई को फील्ड में रहकर वसूली लक्ष्य को पूरा करना है। बताया कि मैं क्षेत्र में पहुंचकर भी कार्यों की मानीटरिंग कर रहा हूं। अब तक बैहर, मलाजखंड, बोनकट्टा, रामपायली, कटंगी, भरवेली, लालबर्रा, तिरोड़ी, हट्टा, परसवाड़ा आदि का निरीक्षण कर चुका हूं। जिले में चल रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया जा रहा है।