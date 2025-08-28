शुक्रवार जीरो पेंडेंशी-डे, शनिवार को विशेष अभियान

बालाघाट. 44 दिन पूर्व मप्रपूक्षेविविकं बालाघाट में अधीक्षण यंत्री का पदभार ग्रहण करने वाले अमित कुमार ने शुक्रवार को जीरो पेंडेंशी-डे घोषित किया है। यह एक अच्छी पहल है। इस दिन देर शाम तक कार्यालय में बैठकर कर्मचारियों अधिकारियों को सोमवार से शुक्रवार तक के सभी पेंडिंग कार्य पूरा करना अनिवार्य है।
उन्होंने शनिवार को विशेष अभियान के निर्देश दिए हैं। इस दिन कार्यालय की साफ-सफाई सहित अलग-अलग कार्यों के साथ अधिक ट्रिपिंग वाले क्षेत्र में विशेष कार्य करने हैं।
अधीक्षण यंत्री कुमार ने मंगलवार को ‘पत्रिका’ से विशेष बातचीत की। कहा कि सीएम हेल्पलाइन के लंबित मामले को वो खुद हेंडिंल कर रहे हैं। सप्ताहभर के अंदर उन्होंने 61, 50, 28 व 24 दिन से लंबित उकवा, वारासिवनी व बालाघाट क्षेत्र के शिकायतकर्ताओं को कार्यालय में बुलाकर उनकी बातों को सुना है। बिजली बिल, पोल, बीमा कंपनी आदि से संबंधित समस्याओं का तत्काल निराकरण कराकर समाधान कराया और सीएम हेल्पलाइन की शिकायत बंद कराने में सफलता प्राप्त की।
कहा कि जिले के किसी भी कार्यालय में सोमवार को यदि किसी उपभोक्ता ने कनेक्शन सहित किसी भी कार्य के लिए आवेदन लगाया तो शुक्रवार तक उसे हर हॉल में पूरा करना है। शुक्रवार को देर शाम तक काम करना पड़े तो कार्यालय में बैठकर कार्य करना होगा। उस दिन कोई भी कार्य पेंडिंग नहीं रहना चाहिए।
बताया कि सबसे अधिक ट्रिपिंग वाले क्षेत्र में पहले और अभियान के बाद क्या स्थिति है? इसकी रिपोर्ट मंगाई जा रही है। विशेष अभियान के दौरान किए जाने वाले कार्यों की फोटो व वीडियो भी संबंधित को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बताया कि मंगलवार को मैंने दोपहर में कुल 27 जेई से वीडियो कान्फ्रेंसिंग पर बात किया। दो जेई कार्यालय में दिखे तो मैंने वसूली के संबंध में उनसे सवाल किए।
कहा कि जिले को 30 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य मिला है। अब तक 18 करोड़ की वसूली हो चुकी है। शेष वसूली हर हॉल में करना है। इसलिए सभी जेई को फील्ड में रहकर वसूली लक्ष्य को पूरा करना है। बताया कि मैं क्षेत्र में पहुंचकर भी कार्यों की मानीटरिंग कर रहा हूं। अब तक बैहर, मलाजखंड, बोनकट्टा, रामपायली, कटंगी, भरवेली, लालबर्रा, तिरोड़ी, हट्टा, परसवाड़ा आदि का निरीक्षण कर चुका हूं। जिले में चल रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया जा रहा है।