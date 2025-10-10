किसानों की फसलों पर फंगस और माहू कीट का प्रकोप

आदिवासी अंचल बिरसा के किसान अशोक यैगारे, विपत राव, मनोहर और सुखियां मड़ावी ने बताया कि उनके खेत के कुछ हिस्से की फसलों का रंग बदलकर काला होने पर उन्होंने विशेषज्ञों से सलाह दी। तब पता चला कि फसल में फंगस रोग लग रहा है। इस पर शीघ्रता से नियंत्रण पाना अति आवश्यक होता है। अन्यथा ये बीमारी तेजी से फैलती जाती है। इन्होंने बताया कि समय पर पहचान और नियंत्रण के प्रयास शुरू नहीं करने के कारण एक बड़े हिस्से की फसलें प्रभावित हो गई है। इनसे बहुत कम उत्पादन आने की आशंका है। सभी किसानों ने राजस्व और कृषि विभााग के जिम्मेदारों से फसलों का सर्वे करवाकर बीमारी पर नियंत्रण और उचित मुआवजा की मांग भी की है।

वर्सन

बिरसा क्षेत्र के कुछ किसानों के खेतों में फंगस रोग देखने को मिल रहा है। यह बात सही है कि यह तेजी से फैलने वाली बीमारी है, जो शीघ्र ही बड़ी रकबे को प्रभावित कर सकती है। फाल्स स्मूट फंगस पर नियंत्रण के लिए किसान भाई फगिसाइड कीटाजिन, प्रापिकॉनाजोले, ट्राइसाईक्लेजोल का स्प्रे करें। ऐसा करने से काफी बचाव किया जा सकता है।

योगेश वाहने, कृषि विस्तार अधिकारी बिरसा