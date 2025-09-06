गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्द आ…

गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ कुछ ऐसे ही जयकारों के साथ शनिवार से गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हुआ। आगामी दो दिनों तक और प्रतिमाएं विसर्जित की जाएगी। जिलेभर के श्रद्धालुओं और गणेश समितियों के सदस्यों ने गणेश प्रतिमाओं की अंतिम आरती कर विसर्जन किया। शहर मुख्यालय में भी गणेश विसर्जन की काफी धूम रही। दोपहर बाद से ही गणेश समितियों और घर में विराजित प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए निकाला गया। डीजे की धुन पर गुलाल उड़ाकर नाचते-गाते श्रद्धालु ने पूरे माहौल को भक्तिभाव से परिपूर्ण कर दिया था। सभी शहर के गायखुरी घाट, मृत्युंजय घाट और वैनगंगा नदी के तट पर पहुंचे। यहां पुलिस व्यवस्था की मौजूदगी में छोटी प्रतिमाओं को नगरपालिका के बनाए गए कुंड में और बड़ी प्रतिमाओं को क्रेन की सहायता से वैनगंगा नदी में अंतिम आरती कर विधि-विधान से विसर्जन किया गया।
दोपहर करीब 12 बजे के बाद से ही गायुखरी घाट और वैनगंगा नदी के घाट में बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिमाएं विसर्जन करने पहुंच गए थे। यहां मेला सा माहौल रहा। बड़ी संख्या में घर में विराजित प्रतिमा व गणेश समितियों के सदस्यों ने गणेश प्रतिमाओं की अंतिम आरती की फिर विधि-विधान से विसर्जन किया गया।
इस बार शहर की नगरपालिका परिषद ने विसर्जन को लेकर विशेष इंतजाम किए थे। सभी गणेश समितियों के पदाधिकारियों और शहरवासियों ने सराहना की। नपा ने वैनगंगा नदी छोटे पुल के पास स्वच्छता का संदेश देते हुए विसर्जन कुंड बनाकर कर्मचारियों की तैनाती की थी। वहीं बड़ी प्रतिमाओं के लिए क्रेन भी मुहैया कराई गई। बड़ी सहजता और सम्मान के साथ प्रतिमाएं विसर्जन की जा सकी।
गणेश प्रतिमाओं को लेकर खासकर पुलिस व्यवस्था चुस्त दिखाई दी। शहर के शंकरघाट, वैनगंगा नदी के छोटे पुलिस व मोती तालाब में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। जिन्होंने श्रद्धालुओं को प्रतिमा विसर्जन करने में मदद भी की। इसके अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखे। वहीं नपा की तरफ से लाइफ जैकेट के साथ गोताखोर की व्यवस्था भी की गई थी। इस कारण कोई घटनाएं नहीं हो सकी। वहीं शहर में कुछ गणेश समितियों द्वारा आज दूसरे दिन रविवार को भी गणेश प्रतिमाएं विसर्जित की जाएगी।