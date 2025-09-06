गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्द आ…

गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ कुछ ऐसे ही जयकारों के साथ शनिवार से गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हुआ। आगामी दो दिनों तक और प्रतिमाएं विसर्जित की जाएगी। जिलेभर के श्रद्धालुओं और गणेश समितियों के सदस्यों ने गणेश प्रतिमाओं की अंतिम आरती कर विसर्जन किया। शहर मुख्यालय में भी गणेश विसर्जन की काफी धूम रही। दोपहर बाद से ही गणेश समितियों और घर में विराजित प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए निकाला गया। डीजे की धुन पर गुलाल उड़ाकर नाचते-गाते श्रद्धालु ने पूरे माहौल को भक्तिभाव से परिपूर्ण कर दिया था। सभी शहर के गायखुरी घाट, मृत्युंजय घाट और वैनगंगा नदी के तट पर पहुंचे। यहां पुलिस व्यवस्था की मौजूदगी में छोटी प्रतिमाओं को नगरपालिका के बनाए गए कुंड में और बड़ी प्रतिमाओं को क्रेन की सहायता से वैनगंगा नदी में अंतिम आरती कर विधि-विधान से विसर्जन किया गया।