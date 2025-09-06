Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बालाघाट

गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्द आ…

डीजे की धुन पर नाचते-गाते श्रद्धालुओं ने किया गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन दोपहर बाद से देर रात तक चलते रहा विसर्जन का सिलसिला वैनगंगा नदी पर दिखी मेले जैसी स्थिति, पुलिस व्यवस्था रही चुस्त

बालाघाट

Mukesh Yadav

Sep 06, 2025

डीजे की धुन पर नाचते-गाते श्रद्धालुओं ने किया गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन
डीजे की धुन पर नाचते-गाते श्रद्धालुओं ने किया गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन

गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ कुछ ऐसे ही जयकारों के साथ शनिवार से गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हुआ। आगामी दो दिनों तक और प्रतिमाएं विसर्जित की जाएगी। जिलेभर के श्रद्धालुओं और गणेश समितियों के सदस्यों ने गणेश प्रतिमाओं की अंतिम आरती कर विसर्जन किया। शहर मुख्यालय में भी गणेश विसर्जन की काफी धूम रही। दोपहर बाद से ही गणेश समितियों और घर में विराजित प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए निकाला गया। डीजे की धुन पर गुलाल उड़ाकर नाचते-गाते श्रद्धालु ने पूरे माहौल को भक्तिभाव से परिपूर्ण कर दिया था। सभी शहर के गायखुरी घाट, मृत्युंजय घाट और वैनगंगा नदी के तट पर पहुंचे। यहां पुलिस व्यवस्था की मौजूदगी में छोटी प्रतिमाओं को नगरपालिका के बनाए गए कुंड में और बड़ी प्रतिमाओं को क्रेन की सहायता से वैनगंगा नदी में अंतिम आरती कर विधि-विधान से विसर्जन किया गया।

वैनगंगा घाट में लगा मेला

दोपहर करीब 12 बजे के बाद से ही गायुखरी घाट और वैनगंगा नदी के घाट में बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिमाएं विसर्जन करने पहुंच गए थे। यहां मेला सा माहौल रहा। बड़ी संख्या में घर में विराजित प्रतिमा व गणेश समितियों के सदस्यों ने गणेश प्रतिमाओं की अंतिम आरती की फिर विधि-विधान से विसर्जन किया गया।

नपा के किए उचित इंतजाम

इस बार शहर की नगरपालिका परिषद ने विसर्जन को लेकर विशेष इंतजाम किए थे। सभी गणेश समितियों के पदाधिकारियों और शहरवासियों ने सराहना की। नपा ने वैनगंगा नदी छोटे पुल के पास स्वच्छता का संदेश देते हुए विसर्जन कुंड बनाकर कर्मचारियों की तैनाती की थी। वहीं बड़ी प्रतिमाओं के लिए क्रेन भी मुहैया कराई गई। बड़ी सहजता और सम्मान के साथ प्रतिमाएं विसर्जन की जा सकी।

पुलिस बल रहा तैनात

गणेश प्रतिमाओं को लेकर खासकर पुलिस व्यवस्था चुस्त दिखाई दी। शहर के शंकरघाट, वैनगंगा नदी के छोटे पुलिस व मोती तालाब में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। जिन्होंने श्रद्धालुओं को प्रतिमा विसर्जन करने में मदद भी की। इसके अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखे। वहीं नपा की तरफ से लाइफ जैकेट के साथ गोताखोर की व्यवस्था भी की गई थी। इस कारण कोई घटनाएं नहीं हो सकी। वहीं शहर में कुछ गणेश समितियों द्वारा आज दूसरे दिन रविवार को भी गणेश प्रतिमाएं विसर्जित की जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 08:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्द आ…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट