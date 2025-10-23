जिलेभर में मनाई गई गोवर्धन पूजा, पशु की खुशहाली के लिए हुई पूजा

गाय के बच्चे को गोवारी समाज के पूज्यनीय व्यक्ति ने छिपाकर रखा गया। गाय को बछड़ा न दिखने की वजह से वह अपना बछड़ा ढूंढने की कोशिश करने लगी। गाय को बिचकाने के लिए जोर-जोर से शहनाई बजाने लगे और डरा कर गाय के आमने सामने उसे हमरने के लिए मजबूर करने लगे। देखते ही देखते गाय आक्रोशित हो गई। गाय के बछड़े को गोवर्धन पर लेटा दिया गया और गाय अपने बछड़े के उपर से लांघ गई। बस फिर खुशियां की घड़ी में एक दूसरे को गोबर का तिलक लगाकर बंधाईयों का दौर शुरु हो गया।