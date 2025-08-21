सरकारी योजनाओं से संवर रहा गरीबों का जीवन

बालाघाट. एकलव्य विद्यालय परिसर बैहर में आयोजित महाआरोग्य शिविर का उद्घाटन करने मप्र के राज्यपाल मंगुभाई पटेल गुरुवार के बिरवा हेलीपेड पर उतरे। सांसद भारती पारधी, कलेक्टर मृणाल मीना, पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा आदि ने पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया।
उन्होंने महाआरोग्य शिविर का उद्घाटन के बाद निरीक्षण किया। कहा कि बैहर जैसे स्थान पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन एक सराहनीय प्रयास है। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को जनता के बीच जाकर शासन की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। केन्द्र और प्रदेश की सरकार समाज के हर वर्ग की बेहतरी और कल्याण के लिए योजना बना रही है।
कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्व-सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार मूलक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। इससे गरीब महिलाएं लखपति बन रही है। समूह की महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देकर ड्रोन दीदी के नाम से नई पहचान दिलाई जा रही है।
उज्ज्वला योजना में गरीब परिवार की महिला को नि:शुल्क गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। केन्द्र और राज्य सरकार गरीब लोगों को पक्का मकान बनाकर दे रही है। स्वच्छता अभियान में हर गरीब के घर पक्के शौचालय बनाए जा रहे हैं। केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं से गरीबों का जीवन संवर रहा है।
राज्यपाल ने कहा कि मप्र में विशेष पिछड़ी जनजातीय बैगा, भारिया और सहरिया रहती है। इन जनजातियों के विकास के लिए पीएम जनमन योजना लागू की गई है। इस योजना में केन्द्र सरकार की ओर से 24 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना में नौ विभागों के कार्यों को शामिल किया गया है। इस प्रकार जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना लागू की गई है। इस योजना में 80 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना में केन्द्र सरकार 70 और राज्य सरकार 30 प्रतिशत राशि दी जा रही है। इस योजना में 18 विभागों के कार्यों को शामिल किया गया है।
सांसद भारती पारधी ने कहा कि बैहर जैसे स्थान पर महाआरोग्य शिविर का आयोजन होना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। स्वास्थ्य शिविर प्राय: बड़े शहरों में लगाए जाते रहे हैं। मेरा प्रयास था कि वनांचल क्षेत्र में आदिवासी जनता की सेवा के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया जाए आज उनका यह प्रयास सफल रहा है। शिविर में सिकलसेल के साथ एनीमिया, रक्त जांच, आखों की जांच, कुपोषित बच्चों को पोषण किट वितरण एवं अन्य सभी बीमारियों की जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
राज्यपाल पटेल ने सिकलसेल से पीडि़त बैहर की युवती गौरी विश्वकर्मा को दिव्यांग प्रमाण पत्र, वनाधिकार अधिनियम अंतर्गत घुरसीबहरा एवं मुरैण्डा के हितग्राहियों को सामुदायिक वन पट्टा तथा लातरी के हीरालाल, बिसनलाल एवं फूलचंद को व्यक्तिगत वन पट्टा प्रदान किया। आजीविका मिशन के अंतर्गत 34 महिला समूहों को 1.06 करोड़ रुपए की राशि का चेक प्रदान किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय विभाग की ओर से दो हितग्राहियों को वृद्धावस्था पेंशन एवं दिव्यांग पेशन तथा कृषि विभाग की ओर से दो हितग्राहियों को फसल बीमा दावा राशि व कृषि यंत्र की अनुदान राशि वितरित की गई।
महाआरोग्य शिविर में आयुष विभाग ने आयुष पद्धति से उपचार के प्रदर्शन के लिए स्टॉल लगाए थे। शिविर में समाज कल्याण विभाग द्वारा 280 वृद्धजनों को व्हील चेयर, कान की मशीन, छड़ी, कमोड चेयर एवं अन्य सहायक उपकरण प्रदाय किए गए। राज्यपाल ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर वृद्धजनों की सहायक उपकरणों का वितरण किया। राज्यपाल पटेल के शिविर में पहुंचने पर पारंपरिक बैगा नृत्य से उनका स्वागत किया।