सरकारी योजनाओं से संवर रहा गरीबों का जीवन

राज्यपाल ने कहा कि मप्र में विशेष पिछड़ी जनजातीय बैगा, भारिया और सहरिया रहती है। इन जनजातियों के विकास के लिए पीएम जनमन योजना लागू की गई है। इस योजना में केन्द्र सरकार की ओर से 24 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना में नौ विभागों के कार्यों को शामिल किया गया है। इस प्रकार जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना लागू की गई है। इस योजना में 80 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना में केन्द्र सरकार 70 और राज्य सरकार 30 प्रतिशत राशि दी जा रही है। इस योजना में 18 विभागों के कार्यों को शामिल किया गया है।