40 दिनों की कठिन तपस्या कर सिर पर 40 किलो वजनी मुकुट धारण करेंगे हनुमान साधक

2025 में महावीर सेवा दल समिति अपना 63 वॉ दशहरा चल समारोह का आयोजन करने जा रही है। इस बार शहर के शहर तुषार उपाध्याय हनुमान बनेंगे। समिति पदाधिकारियों के अनुसार तुषार पहले से ही श्रीराम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हैं। बीते कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने अपना नाम हनुमान जी के पाठ के लिए लिखवाया था। इस वर्ष उनका नंबर लगा है। तुषार और उनके परिवारजनों की अनुमति के बाद ही दशहरा से 40 दिन पूर्व ही हनुमान साधक बनने का पाठ शुरू हो चुका है। इस दौरान एक टाइम भोजन दो टाइम फलाहारी और नवरात्रि के दौरान पूरी तरह उपवास फलाहारी पर रहना पड़ता है। इस बीच रोजाना सुबह शाम 8 से 10 किमी. पैदल चलना और शरीर को इस लायक बना लेना की वह सिर पर 40 किलों का मुकुट पहनकर श्रीराम मंदिर से दशहरा चल समारोह रावण दहन स्थल उत्कृष्ट स्कूल मैदान तक करीब 4-5 किमी पैदल चलकर पहुंचने के लिए पूर्णता सक्षम हो जाए। हनुमान साधन ने पंचमी को हनुमान मंदिर में चोला भी चढ़ाया। वहीं 01 अक्टूबर को चल समारोह का अंतिम अभ्यास होगा।