हॉकी इंडिया के सौ वर्ष हुए पूर्ण, वरिष्ठ हॉकी खिलाडिय़ों का किया सम्मान

स्व रमणीकलाल त्रिवेदी दर्शक दीर्घा का हुआ लोकार्पण
नेहरू स्र्पोटिंग क्लब बालाघाट द्वारा हॉकी इंडिया के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शहीद चंद्रशेखर एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर करीब 30 लाख की लागत से निर्मित स्व रमणीकलाल त्रिवेदी दर्शक दीर्घा का लोकार्पण भी कलेक्टर मृणाल मीणा व पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा, उद्योगपति सुधीर भाई त्रिवेदी के प्रमुख आतिथ्य में किया गया।
अतिथियों के हस्ते वरिष्ठ हॉकी खिलाडिय़ों का शॉल व पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मान किया गया। महिला व पुरूष खिलाडिय़ों के बीच हॉकी का शो मैच भी खेला गया। इस अवसर पर नेहरू स्र्पोटिंग क्लब के अध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी, सचिव विजय वर्मा, ऋषभदास वैद्य, विशाल बिसेन, हीरासिंग भाटिया, प्रमोद नेमा, राधेलाल दौने, राजेश सेवईवार, रमेश उके, सुशील वर्मा, संदीप नेमा, ब्रजेश मिश्रा, गोपाल वर्मा, केदार ठाकरे, इंदू कावरे, संजय शुक्ला, सत्यम वर्मा, दिलीप राजपूत सहित अन्य पदाधिकारी व हॉकी खिलाड़ी मौजूद रहे। मंच संचालन सुशील वर्मा ने किया।
नेहरू स्र्पोटिंग क्लब के अध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी ने कहा कि 7 नवंबर हॉकी के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हॉकी इंडिया को सौ वर्ष पूरे हो गए हंै। जिले के वरिष्ठ हॉकी खिलाडिय़ों का सम्मान किया गया। जिन्होंने हॉकी खेल में जिले का नाम प्रदेश व देश में रोशन किया है। सुधीर भाई त्रिवेदी व मेरे द्वारा अपने पिता स्व रमणीक लाल त्रिवेदी की स्मृति में रमणीक लाल त्रिवेदी दर्शक दीर्घा का निर्माण कराया गया है। लोकार्पण किया गया। हमारे द्वारा इसे युवा कल्याल खेल विभाग को सौंप दिया है।
कलेक्टर मृणाल मीणा ने कहा कि बालाघाट छोटा जिला होने के बाद भी यहां खेल गतिविधियां काफी अधिक होती है। टर्फ का ग्राउंड भी नेशनल लेवल का बना है। बड़े शहरों में काफी डिमांड रहती है। दिसंबर के महीने में एक अच्छा टूर्नामेंट का आयोजन करेंगे। इसी तरह एसपी ने भी संबोधित किया।
हॉकी इंडिया के सौ वर्ष होने पर हॉकी के वरिष्ठ खिलाडिय़ों का सम्मान किया गया। इनमें ऋषभदास वैद्य, टीकाराम सौलखे, प्रमोद तिवारी, मोती कोचर, रमेश दीक्षित, डेनियल, विजय वर्मा, पूरनसिंह भाटिया, प्रतिपाल सिंह सौंधी, अजय वर्मा, राजकुमार शांडिल्य, अशोक डाहके, अंसार खान, राजेश सेवईवार, रमेश उके, फिरोज खान, गोपाल धुर्वे सहित अन्य शामिल है।
