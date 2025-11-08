हॉकी इंडिया के सौ वर्ष हुए पूर्ण, वरिष्ठ हॉकी खिलाडिय़ों का किया सम्मान

नेहरू स्र्पोटिंग क्लब बालाघाट द्वारा हॉकी इंडिया के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शहीद चंद्रशेखर एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर करीब 30 लाख की लागत से निर्मित स्व रमणीकलाल त्रिवेदी दर्शक दीर्घा का लोकार्पण भी कलेक्टर मृणाल मीणा व पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा, उद्योगपति सुधीर भाई त्रिवेदी के प्रमुख आतिथ्य में किया गया।

अतिथियों के हस्ते वरिष्ठ हॉकी खिलाडिय़ों का शॉल व पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मान किया गया। महिला व पुरूष खिलाडिय़ों के बीच हॉकी का शो मैच भी खेला गया। इस अवसर पर नेहरू स्र्पोटिंग क्लब के अध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी, सचिव विजय वर्मा, ऋषभदास वैद्य, विशाल बिसेन, हीरासिंग भाटिया, प्रमोद नेमा, राधेलाल दौने, राजेश सेवईवार, रमेश उके, सुशील वर्मा, संदीप नेमा, ब्रजेश मिश्रा, गोपाल वर्मा, केदार ठाकरे, इंदू कावरे, संजय शुक्ला, सत्यम वर्मा, दिलीप राजपूत सहित अन्य पदाधिकारी व हॉकी खिलाड़ी मौजूद रहे। मंच संचालन सुशील वर्मा ने किया।