पूर्व विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष के घर पर बहन ने किया कब्जा, मकान पर भिड़े भाई

बालाघाट•Sep 24, 2024 / 05:18 pm• deepak deewan

House Occupation of District Panchayat President Samrat Saraswar and former MLA Ashok Saraswar in Balaghat मध्यप्रदेश में एक मकान के लिए राजनैतिक परिवार के दो भाई आपस में भिड़ गए। पूर्व विधायक और उनके जिला पंचायत अध्यक्ष पुत्र के घर पर चचेरी बहन ने कब्जा कर लिया। प्रदेश के बालाघाट में यह घटना हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरसवार के गोंदिया रोड स्थित आवास पर चचेरी बहन डाली सिंह चौहान पुलिस लेकर पहुंची और ताला तोड़कर अंदर घुस गईं। वे मकान में रहने लगी हैं। सम्राट सिंह सरसवार पूर्व विधायक अशोक सिंह सरसवार के पुत्र हैं जिनके मकान पर अब चचेरी बहन ने कब्जा कर लिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरसवार और उनके पिता पूर्व विधायक अशोक सिंह सरसवार की गैरमौजूदगी में यह कब्जा किया गया।

