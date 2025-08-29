थानेगांव में जल जीवन मिशन की पानी टंकी धरासाई, निर्माणदायी कंपनी पर एफआईआर

पानी टंकी के निर्माण का सुपरविजन करने एवं निर्माण कार्य में मार्गदर्शन देने वाले उपयंत्री बीएल उद्दे पर अपने कार्यों में लापरवाही बरतने का मामला सामने आने पर उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता को उपयंत्री उद्दे के निलंबन का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री बीएल उईके ने बताया कि पालिटेक्निक कालेज के प्राचार्य को टंकी निर्माण कार्य की गुणवत्ता परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।