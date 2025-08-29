थानेगांव में जल जीवन मिशन की पानी टंकी धरासाई, निर्माणदायी कंपनी पर एफआईआर

बालाघाट. भारत सरकार की अति महत्कांक्षी जल जीवन मिशन, हर घर जल योजना के तहत ग्राम थानेगांव में 16.08 लाख रुपए की लागत से बनी पानी टंकी गुरुवार की देर शाम धरासाई हो गई। पानी टंकी का निर्माण वर्ष 2022 में हुआ था।
कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देश के बाद में. रायसिंह एण्ड कंपनी के खिलाफ शुक्रवार को लांजी थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया है। पीएचई के उपयंत्री को निलंबन करने का प्रस्ताव भेजा गया है। ग्रामीणों में इस घटना के बाद पीएचई के ईई, एई व जेई, निर्माणदायी कंपनी व सरपंच के खिलाफ आक्रोश भडक़ गया है। उनका आरोप है कि सभी ने मिलकर गुणवत्ताविहीन कार्य कराया है। उक्त योजना में भ्रष्टाचार किया है। इसी वजह से पानी टंकी गिरी है।
जनपद पंचायत लांजी क्षेत्र के ग्राम पंचायत थानेगांव के ग्रामीणों में गुरुवार की देर शाम उस समय खलबली मच गई जब अचानक तेज आवाज के साथ तीन साल पहले बनी पानी टंकी धरासाई हो गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीण इस दृश्य को देखकर सन्न रह गए। उनका कहना था कि संयोग अ‘छा रहा कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया।
ग्राम पंचाायत के वार्ड क्रमांक 11 आखर चौक पर बनी उक्त पानी टंकी की क्षमता 50 हजार लीटर की बताई जा रही है। गांव में इसी से पानी की सप्लाई की जा रही थी। पानी टंकी के अलावा उक्त ग्राम पंचायत क्षेत्र में हर घर जल योजना के तहत किए गए कार्यों में करीब 70 लाख रुपए के खर्च होने की बात बताई जा रही है। पानी टंकी का निर्माण मे. रायसिंग एण्ड कंपनी ने कराया था।
नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र की दीवार क्षतिग्रस्त
ग्राम पंचायत थानेगांव में शुक्रवार को नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र का लोकार्पण है। उप स्वास्थ्य जहां बना है उसके पास ही पानी की टंकी धरासाई हुई है। इसकी चपेट में आकर नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र का बाउण्ड्री वॉल भी क्षतिगस्त हुआ है।
ग्रामीणों का कहना है कि यदि यह पानी टंकी शुक्रवार को धरासाई होती तो विधायक, पूर्व विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि और ग्रामीण इसकी चपेट में आ सकते थे।
ठेकेदार रायसिंह एंड कंपनी पर एफआईआर
बालाघाट. ग्राम थानेगांव की पानी टंकी के धरासाई होने के मामले को कलेक्टर मृणाल मीना ने गंभीरता से लिया है। गुणवत्ताहीन कार्य की जांच के लिए टीम गठित कर दी है। पानी टंकी का निर्माण करने वाले ठेकेदार में. रायसिंह एंड कंपनी के प्रोपराइटर दिलीप पटेल के विरुद्ध लांजी थाना में संबंधित धाराओ में एफआईआर दर्ज करा दी गई है।
पानी टंकी के निर्माण का सुपरविजन करने एवं निर्माण कार्य में मार्गदर्शन देने वाले उपयंत्री बीएल उद्दे पर अपने कार्यों में लापरवाही बरतने का मामला सामने आने पर उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता को उपयंत्री उद्दे के निलंबन का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री बीएल उईके ने बताया कि पालिटेक्निक कालेज के प्राचार्य को टंकी निर्माण कार्य की गुणवत्ता परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
गौरतलब है कि इस मामले में पीएचई के कार्यपालन यंत्री उइके की कार्यशैली संदेह के घेरे में है। अधीनस्थों के हर कार्य में उनकी बराबर की साझेदारी बताई जा रही है। जिले के सैकड़ों गांवों में इस योजना का लाभ शत-प्रतिशत ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। आए दिन ग्रामीण शिकायत करते हैं, लेकिन इस दिशा में सार्थक प्रयास नहीं हो पा रहा है।
16.08 लाख रुपए से ग्राम थानेगांव में बनी पानी टंकी के निर्माण के बांद कार्यपालन यंत्री को यह याद नहीं है कंपनी को कितना भुगतान किया और कितना बकाया है। उनका कहना है कि निर्माणदायी कंपनी को अधिकांश राशि का भुगतान कर दिया गया है। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रामीणों के कार्यों के गुणवत्ताविहीन व भ्रष्टाचार के आरोपों की जड़ कहां तक फैली हुई है।