बालाघाट

दो दिन में चार मकानों के टूटे ताले, पुलिस खाली हाथ

चोरों ने 7 लाख कीमत के जेवरात व नकदी किए पार

बालाघाट

Mukesh Yadav

Sep 21, 2025

चोरों ने 7 लाख कीमत के जेवरात व नकदी किए पार
चोरों ने 7 लाख कीमत के जेवरात व नकदी किए पार

क्षेत्र में चोरों का आतंक बढ़ते जा रहा है। पहले चोर रात्रि में घरों को निशाना बनाया करते थे। अब हौसले इतने बढ़ गए हैं कि दिनदहाड़े सूने घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इन चोरों के सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद पुलिस उन्हें पकडऩे में नाकामयाब है। कारण यहीं है कि पिछले 2 दिनों में नगर व समीपस्थ ग्राम वारा के शिवधाम मोहल्ला में 4 चोरी की घटनाएं घट चुकी है। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग पाया है।

दिनदहाड़े ताले तोड़ की चोरी

शुक्रवार की दोपहर में नगर में 2 स्थानों पर चोरों ने दिनदहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वारासिवनी नगर के वार्ड 1 पारस नगरी में संजय पटले के घर से लगभग 70 हजार रुपए, वार्ड 3 निवासी फूलचंद ठाकरे के निवास से लगभग 4 लाख रुपए की नकदी व जेवरात की चोरी की गई। गुरुवार को ग्राम पंचायत वारा के शिवधाम मोहल्ला निवासी केशोराव मरकाम के निवास से लगभग 1 लाख 30 हजार की नकदी व जेवरात तथा हरिनारायण राहंगडाले के निवास से लगभग 90 हजार रुपए की चोरी की गई हैं।

स्टेशन से लौटने के दौरान हुई चोरी

जानकारी अनुसार नगर के वार्ड 1 पारस नगरी निवासी कृष्णा भगत के मकान में ग्राम कन्हारटोला के रहने वाले संजय पटले सपरिवार किराए से रहते हैं। दोनों पति-पत्नी शिक्षक हैं। संजय पटले ग्राम उमरटोला एवं उनकी पत्नी सरिता पटले ग्राम खरखड़ी में स्कूल में पदस्थ हैं। शुक्रवार को स्वास्थ्य खराब होने के कारण संजय पटले स्कूल नहीं गए थे। उनकी पत्नी सरिता पटले सुबह ग्राम खरखड़ी अपने स्कूल चली गई थी।

संजय पटले ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर में उनके बड़े भाई हेमराज पटले ट्रेन से वारासिवनी आ रहे थे, वह उन्हें लेने घर में ताला लगाकर वारासिवनी रेल्वे स्टेशन गए थे। करीब पौने तीन बजे वापस घर लौटे तो उनके मकान का मुख्य द्वार में लगा ताला टूटा था। अंदर आलमारी का सामान बिखरा हुआ था और उसमें रखे हुए 2 जोड़ी चांदी की पायल, सोने के कान के झुमके, चांदी की चैन के साथ ही नकद रखे हुए 25 से 30 हजार रुपए गायब थे।

ठाकरे के घर से 4 लाख की चोरी

शुक्रवार की दोपहर में ही वार्ड 3 निवासी फूलचंद ठाकरे के निवास स्थान से भी चोरों ने दिनदहाड़े लगभग 4 लाख के जेवरात व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। ठाकरे सांदीपनी स्कूल में शिक्षक हैं। उनकी पत्नी लिखेश्वरी निजी स्कूल में शिक्षिका हैं। शुक्रवार को दोनों ताला लगाकर स्कूल चले गए थे। शाम सवा 4 बजे लिखेश्वरी घर लौटी तो पिछले हिस्से का दरवाजा टूटा था। आलमारी खुली हुई थी और सामान पूरा बिखरा हुआ था। एक सोने का मंगलसूत्र, 2 जोड़ी कान के झुमके, चांदी के 12 सिक्के, चांदी की पायल, दो बिछिया व सोने की नाक की लौंग, 45 से 50 हजार नकद, मोबाईल दो आलमारियों से गायब थे।

मरकाम के घर से डेढ़ लाख की चोरी

इसी प्रकार गुरुवार को ग्राम पंचायत वारा के शिवधाम मोहल्ला में दो सूने घरों में चोरी की घटनाएं हुई। बीएसएनएल से सेनि केशोराव मरकाम अपने पुत्र के साथ रहते हैं। लेकिन पिछले दिनों उनके पुत्र विनायक मरकाम का आपरेशन होने के कारण वह महाराष्ट्र के भंडारा में निवास कर रहे हैं। 18 सितंबर को अपने घर आए और गेट का ताला खोलकर अंदर गए, तो घर के सभी दरवाजों के ताले टूटे हुए थे। कमरों में रखा एक मंगल सूत्र, 2 सोने की अंगूठी और 50 हजार नकद चुरा ली गई थी।
वहीं मरकाम के घर के सामने रहने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक हरिनारायण राहंगडाले 10 सितंबर से हरिद्वार गए थे। 18 सितंबर को वापस लौटे घर से चोरों ने सोने के झाले, चांदी की 2 पायल, सोने की 2 मनी और लगभग 8 से 10 हजार नकद चुरा लिए थे।

पुलिस कर रही जांच

इन घटनाओं की सूचना पर पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। निरीक्षण कर पंचनामा बनाया और पीडि़तों के बयान लिए गए हैं। आसपास घरों में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल की। एक कैमरे में चोरी होने के समय के दौरान एक बाइक पर दो युवक नजर आ रहे हंै। पुलिस संदेह के आधार पर इन युवकों की तलाश कर रही है।

Published on:

21 Sept 2025 10:17 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / दो दिन में चार मकानों के टूटे ताले, पुलिस खाली हाथ

