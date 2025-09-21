दो दिन में चार मकानों के टूटे ताले, पुलिस खाली हाथ

इसी प्रकार गुरुवार को ग्राम पंचायत वारा के शिवधाम मोहल्ला में दो सूने घरों में चोरी की घटनाएं हुई। बीएसएनएल से सेनि केशोराव मरकाम अपने पुत्र के साथ रहते हैं। लेकिन पिछले दिनों उनके पुत्र विनायक मरकाम का आपरेशन होने के कारण वह महाराष्ट्र के भंडारा में निवास कर रहे हैं। 18 सितंबर को अपने घर आए और गेट का ताला खोलकर अंदर गए, तो घर के सभी दरवाजों के ताले टूटे हुए थे। कमरों में रखा एक मंगल सूत्र, 2 सोने की अंगूठी और 50 हजार नकद चुरा ली गई थी।

वहीं मरकाम के घर के सामने रहने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक हरिनारायण राहंगडाले 10 सितंबर से हरिद्वार गए थे। 18 सितंबर को वापस लौटे घर से चोरों ने सोने के झाले, चांदी की 2 पायल, सोने की 2 मनी और लगभग 8 से 10 हजार नकद चुरा लिए थे।