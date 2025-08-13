Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बालाघाट

हरछठ पर्व पर पूजे जाएंगे भगवान बलराम

महिलाएं संतान की दीर्घायु के लिए रखेंगी व्रत सुख, समृद्धि, यश, पारिवारिक सुख सहित अन्य मनोकामनाओं की मांगी मन्नते

बालाघाट

Mukesh Yadav

Aug 13, 2025

महिलाएं संतान की दीर्घायु के लिए रखेंगी व्रत
महिलाएं संतान की दीर्घायु के लिए रखेंगी व्रत

इस वर्ष भी जिला मुख्यालय सहित अन्य तहसील व ग्रामीण अंचलों में गुरूवार को हरछठ पर्व और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता भगवान बलराम की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। हरछठ पर्व और बलराम जयंती पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन होंगे, जो देर शाम तक जारी रहेंगे। हिंदू धर्म में हरछठ, छठ का खासा महत्व है। यह भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्टी तिथि पर मनाई जाती है। इसे हलषष्ट, हलछठ, ललही छठ के नाम से जाना जाता है। इस दिन बलराम जयंती भी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस तिथि के समय भगवान कन्हैया के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। इस कारण इस दिन भगवान बलराम की पूजा का विधान है। हरछठ व्रत करने से संतान की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली आती है।

कब है हरछठ व्रत

पंचांग की मानें तो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्टी तिथि 14 अगस्त को सुबह 04.23 बजे आरंभ होगी, जो 15 अगस्त की रात 02.08 बजे समाप्त हो जाएगी। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल हरछठ 14 अगस्त को मनाया जा रहा है। हरछठ व्रत भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी के पहले रखा जाता है।

महिलाओं के लिए खास व्रत

शहर नर्मदा नगर ग्रहयोग भवन के ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद चंद तिवारी के अनुसार हरछठ का पर्व महिलाओं के लिए बेहद खास है। इस दिन वे संतान के खुशहाली की कामना करती है। साथ ही यह व्रत संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और सुरक्षा के लिए रखा जाता है। यह पर्व श्रीकृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम को समर्पित है, उन्हें हलधर भी कहा जाता है, उनका मुख्य हथियार हल है।

हरछठ व्रत पूजा मुहूर्त

:- प्रो. तिवारी के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त. प्रात: 04.23 बजे से 05.07 बजे तक
:- अमृत काल का मुहूर्त. सुबह 06.50 बजे से 08.20 बजे तक
:- अभिजीत मुहूर्त सुबह 11.59 बजे से दोपहर 12.52 बजे तक
:- विजय मुहूर्त दोपहर 02.37 बजे से 03.30 बजे तक
:- गोधूलि मुहूर्त शाम 07.01 से 07.23 बजे तक है।

हरछठ व्रत के नियम

प्रो. तिवारी के अनुसार हरछठ के दिन व्रती महिलाओं को हल से जुती हुई धरती पर नहीं चलना चाहिए और न हीं हल से तैयार की गई अन्न को खाना चाहिए। इस दिन साग-सब्जी के अलावा गाय के दूध और दही का भी सेवन करने पर मनाही है।

महिलाओं ने खरीदी पूजन सामग्री

पर्व को लेकर बुधवार को बाजार गुलजार नजर आए। बड़ी संख्या में महिलाएं पूजन सामग्री खरीदारी करते नजर आई। पूजन उपरांत उन्हें बांस से बनी टोकरी में लाई, महुआ, चने और पूजन में चढ़े फलों का प्रसाद वितरित किया जाता है। बाजार में पूजन सामग्री के अलावा पूजन में चढऩे वाले फल और बांस से बनी छोटी टोकनियों की खूब खरीदारी की गई।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 09:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / हरछठ पर्व पर पूजे जाएंगे भगवान बलराम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.