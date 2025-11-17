Patrika LogoSwitch to English

बालाघाट

मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले मंत्री पटेल, न सूत न कपास और जुलाहों में ..

बालाघाट प्रवास में प्रतिभा वृत्ति एवं सम्मान समारोह में पहुंचे मंत्री प्रहलाद

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Nov 17, 2025

बालाघाट प्रवास में प्रतिभा वृत्ति एवं सम्मान समारोह में पहुंचे मंत्री प्रहलाद

बालाघाट प्रवास में प्रतिभा वृत्ति एवं सम्मान समारोह में पहुंचे मंत्री प्रहलाद

प्रदेश में मंत्रीमंडल विस्तार को लेकर सवालों पर यह जवाब मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिया। सोमवार 17 नवंबर को शहर में आयोजित उमाश्री फाउंडेशन के प्रतिभा वृत्ति एवं सम्मान समारोह में पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलादसिंह पटेल पहुंचे थे। जहां उनके मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने छात्रा वैष्णवी कोरे को प्रतिभावृत्ति और संगीत के क्षेत्र में योगदान देने पर संगीत आचार्य पं विनोद मिश्र को उमाश्री सम्मान से अलंकृत और सम्मानीत किया।

यहां मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि आभाव में देने का हाथ ऊपर कर दें, वह छोटा ही क्यों ना हो, मैं उसे प्रणाम करता हुॅं। उन्होंने उमाश्री फाउंडेशन की समाज में प्रतिभाओं और विभिन्न क्षेत्र को मदद और उन्हें प्रोत्साहित करने प्रतिवर्ष दिए जाने वाले सम्मान और प्रतिभावृत्ति कार्यक्रम को प्रेरणादायी बताया। उन्होंने फाउंडेशन के अध्यक्ष सुधाकर शर्मा के तीखे तरीके से बात कहने की सराहना करते हुए कहा कि इनकी आलोचना से खटास भी पैदा होती है, बावजूद वह पत्नी की स्मृति में जिस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, वह सराहनीय है। कार्यक्रम के बाद प्रेस से संक्षिप्त चर्चा में मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रदेश के मंत्रीमंडल विस्तार के प्रेस के सवालों के जवाब में कहा कि न सूत न कपास और जुलाहों में लम ला।
इस दौरान शिक्षाविद लता एलकर, सांसद भारती पारधी, आयोग सदस्य मौसम हरिनखेड़े, नपाध्यक्ष भारती पारधी, संरक्षक रमेश रंगलानी, अभय सेठिया, अध्यक्ष पं सुधाकर शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष महेन्द्र सुराना, जिपं उपाध्यक्ष राजा लिल्हारे, ब्रजेश हजारी सहित प्रबुद्धवर्ग मौजूद था।

17 Nov 2025 07:41 pm

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

