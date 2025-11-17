मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले मंत्री पटेल, न सूत न कपास और जुलाहों में ..

यहां मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि आभाव में देने का हाथ ऊपर कर दें, वह छोटा ही क्यों ना हो, मैं उसे प्रणाम करता हुॅं। उन्होंने उमाश्री फाउंडेशन की समाज में प्रतिभाओं और विभिन्न क्षेत्र को मदद और उन्हें प्रोत्साहित करने प्रतिवर्ष दिए जाने वाले सम्मान और प्रतिभावृत्ति कार्यक्रम को प्रेरणादायी बताया। उन्होंने फाउंडेशन के अध्यक्ष सुधाकर शर्मा के तीखे तरीके से बात कहने की सराहना करते हुए कहा कि इनकी आलोचना से खटास भी पैदा होती है, बावजूद वह पत्नी की स्मृति में जिस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, वह सराहनीय है। कार्यक्रम के बाद प्रेस से संक्षिप्त चर्चा में मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रदेश के मंत्रीमंडल विस्तार के प्रेस के सवालों के जवाब में कहा कि न सूत न कपास और जुलाहों में लम ला।

इस दौरान शिक्षाविद लता एलकर, सांसद भारती पारधी, आयोग सदस्य मौसम हरिनखेड़े, नपाध्यक्ष भारती पारधी, संरक्षक रमेश रंगलानी, अभय सेठिया, अध्यक्ष पं सुधाकर शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष महेन्द्र सुराना, जिपं उपाध्यक्ष राजा लिल्हारे, ब्रजेश हजारी सहित प्रबुद्धवर्ग मौजूद था।