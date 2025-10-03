बालाघाट-सिवनी के घने जंगलों के बीच विद्मान है मॉ अंबा माईं

जिले के कटंगी मुख्यालय से 9 किमी दूर बालाघाट- सिवनी से लगे जंगल के बीच सिद्ध पीठ मां अंबा माईं का मंदिर विद्मान है। यहां मां अंबे की आराधना करने देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचा करते हैं। नवरात्र में यहां भक्तों का सैलाब उमड़ता है। भक्तों में मानता है कि मां के दरबार में सच्चे मन से पहुंचाने वाले कभी खाली नहीं लौटते हैं। उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। क्वार और चैत्र नवरात्रि पर मंदिर में विविध आयोजन किए जाते हैं। इन विशेष 9 दिनों में दूर-दूर से पहुंचे श्रद्धालु मंदिर में पूजन पाठ कर दर्शन प्राप्त करते हंै।

इस बार भी शारदेय नवरात्रि पर मां अंबे के दरबार में श्रद्धालुओं ने तेल और घी के मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए हैं। मंदिर में ज्वारे बोए गए हैं। नवमीं के दिन इन ज्योति कलशो और ज्वारों का चंदन नदी विसर्जन किया जाएगा।