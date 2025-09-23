नायब तहसीलदार को 25 हजार रूपये रिश्वत मांगना पड़ा महंगा, निलंबित

mp news: मध्यप्रदेश के बालाघाट में एक नायब तहसीलदार को 25 हजार रूपये की रिश्वत मांगना महंगा पड़ गया। मामला किरनापुर तहसील का है जहां के नायब तहसीलदार केशोराव टेकाम को निलंबित कर दिया गया है। नायब तहसीलदार का एक ट्रेक्टर मालिक से 25 हजार रूपये रिश्वत मांगते ऑडियो सामने आया था जिसके बाद बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीना ने जबलपुर संभागायुक्त को कार्रवाई के लिए अनुशंसा की थी और अब नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है।
एक ऑडियो बीते दिनों वायरल हुआ था। आरोप है कि वायरल ऑडियो में नायब तहसीलदार केशोराव टेकाम एक ट्रेक्टर मालिक से 25 हजार रूपये की रिश्वत मांग रहे थे। बताया गया है जिस ट्रेक्टर मालिक से रिश्वत की मांग की जा रही थी उसके ट्रेक्टर को रेत का अवैध खनन करते हुए पकड़ा गया था। वायरल ऑडियो में जहां नायब तहसीलदार ट्रैक्टर मालिक से 25 हजार रूपये मांगते सुनाई दे रहे थे तो वहीं ट्रैक्टर मालिक 15 हजार रूपये की व्यवसथा होने और शाम तक 10 हजार रूपये देने की बात कहता सुनाई दे रहा था। इस ऑडियो में ये बातचीत भी सुनाई दे रही थी कि जितने पैसे मांगे गए हैं, यदि नहीं दिए तो आगे ट्रैक्टर नहीं चला पाओगे। पत्रिका इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।
रिश्वत मांगे जाने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला कलेक्टर मृणाल मीना तक पहुंचा था जिसके बाद उन्होंने संभागायुक्त जबलपुर धनंजय सिंह से कार्रवाई के लिए अनुशंसा की थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए अब संभागायुक्त ने नायब तहसीलदार केशोराव टेकाम को निलंबित कर दिया है। ऑडियो की जांच के लिए अपर कलेक्टर बालाघाट की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।