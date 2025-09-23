Patrika LogoSwitch to English

बालाघाट

नायब तहसीलदार को 25 हजार रूपये रिश्वत मांगना पड़ा महंगा, निलंबित

mp news: रेत का अवैध खनन करते पकड़ाए ट्रैक्टर को छोड़ने के एवज में नायब तहसीलदार ने मांगी थी रिश्वत, रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हुआ था...।

बालाघाट

Shailendra Sharma

Sep 23, 2025

balaghat
Audio of Naib Tehsildar demanding bribe of Rs 25,000 goes viral suspended

mp news: मध्यप्रदेश के बालाघाट में एक नायब तहसीलदार को 25 हजार रूपये की रिश्वत मांगना महंगा पड़ गया। मामला किरनापुर तहसील का है जहां के नायब तहसीलदार केशोराव टेकाम को निलंबित कर दिया गया है। नायब तहसीलदार का एक ट्रेक्टर मालिक से 25 हजार रूपये रिश्वत मांगते ऑडियो सामने आया था जिसके बाद बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीना ने जबलपुर संभागायुक्त को कार्रवाई के लिए अनुशंसा की थी और अब नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है।

ट्रैक्टर मालिक से बातचीत का ऑडियो हुआ था वायरल

एक ऑडियो बीते दिनों वायरल हुआ था। आरोप है कि वायरल ऑडियो में नायब तहसीलदार केशोराव टेकाम एक ट्रेक्टर मालिक से 25 हजार रूपये की रिश्वत मांग रहे थे। बताया गया है जिस ट्रेक्टर मालिक से रिश्वत की मांग की जा रही थी उसके ट्रेक्टर को रेत का अवैध खनन करते हुए पकड़ा गया था। वायरल ऑडियो में जहां नायब तहसीलदार ट्रैक्टर मालिक से 25 हजार रूपये मांगते सुनाई दे रहे थे तो वहीं ट्रैक्टर मालिक 15 हजार रूपये की व्यवसथा होने और शाम तक 10 हजार रूपये देने की बात कहता सुनाई दे रहा था। इस ऑडियो में ये बातचीत भी सुनाई दे रही थी कि जितने पैसे मांगे गए हैं, यदि नहीं दिए तो आगे ट्रैक्टर नहीं चला पाओगे। पत्रिका इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।

संभागायुक्त ने किया निलंबित

रिश्वत मांगे जाने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला कलेक्टर मृणाल मीना तक पहुंचा था जिसके बाद उन्होंने संभागायुक्त जबलपुर धनंजय सिंह से कार्रवाई के लिए अनुशंसा की थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए अब संभागायुक्त ने नायब तहसीलदार केशोराव टेकाम को निलंबित कर दिया है। ऑडियो की जांच के लिए अपर कलेक्टर बालाघाट की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

Updated on:

23 Sept 2025 10:23 pm

Published on:

23 Sept 2025 10:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / नायब तहसीलदार को 25 हजार रूपये रिश्वत मांगना पड़ा महंगा, निलंबित

