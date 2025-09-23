नायब तहसीलदार को 25 हजार रूपये रिश्वत मांगना पड़ा महंगा, निलंबित

एक ऑडियो बीते दिनों वायरल हुआ था। आरोप है कि वायरल ऑडियो में नायब तहसीलदार केशोराव टेकाम एक ट्रेक्टर मालिक से 25 हजार रूपये की रिश्वत मांग रहे थे। बताया गया है जिस ट्रेक्टर मालिक से रिश्वत की मांग की जा रही थी उसके ट्रेक्टर को रेत का अवैध खनन करते हुए पकड़ा गया था। वायरल ऑडियो में जहां नायब तहसीलदार ट्रैक्टर मालिक से 25 हजार रूपये मांगते सुनाई दे रहे थे तो वहीं ट्रैक्टर मालिक 15 हजार रूपये की व्यवसथा होने और शाम तक 10 हजार रूपये देने की बात कहता सुनाई दे रहा था। इस ऑडियो में ये बातचीत भी सुनाई दे रही थी कि जितने पैसे मांगे गए हैं, यदि नहीं दिए तो आगे ट्रैक्टर नहीं चला पाओगे। पत्रिका इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।