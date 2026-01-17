17 जनवरी 2026,

शनिवार

बालाघाट

एमपी में पूर्व मंत्री और भाजपा जिलाध्यक्ष के भाई की पकड़ी गई टैक्स चोरी

mp news: भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे के बड़े भाई कुमार कावरे की हर्ष कंस्ट्रक्शन कंपनी में मिली 70 लाख रुपये की टैक्स चोरी।

बालाघाट

image

Jan 17, 2026

balaghat

mp news gst raid bjp district president brother tax evasion

mp news: मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में दो कंस्ट्रक्शन फर्मों ‘हर्ष’ और ‘वैनगंगा’ पर राज्य जीएसटी की एंटी इवेजन ब्यूरो टीम की छापामार कार्रवाई में कुल 1.51 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का पता चला है। दोनों फर्मों ने डेढ़ करोड़ रुपए सरेंडर किए हैं। टीम ने हर्ष कंस्ट्रक्शन से कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं। हर्ष कंस्ट्रक्शन मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे के बड़े भाई कुमार कावरे की है और इस कंपनी में टैक्स की 70 लाख रुपये की गड़बड़ी मिली है। इसके साथ ही वैनगंगा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 80 लाख रुपये सरेंडर किए हैं।

1.51 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ाई

जानकारी के अनुसार राज्य कर अधिकारी विवेक सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को राज्य जीएसटी की टीम ने हर्ष और वैनगंगा कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी जबलपुर बृजेश सिंह मेरावी के निर्देशन में सहायक आयुक्त गोपीनाथ शर्मा, टैक्स अधिकारी पूर्ति पाठक, राज्यकर अधिकारी सुरेंद्र कौरव, आस्था सोनी, निरीक्षक रुपेश राजपूत, अंबर सिंह द्विवेदी, संतोष पटेल सहित अन्य ने ये कार्यवाही की थी। दो दिन दस्तावेजों की जांच के बाद दोनों ही कंस्ट्रक्शन कंपनी से 1.51 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी है।

भाजपा जिलाध्यक्ष के कार्यालय पर छापे में मचा हड़कंप

बता दें कि गुरुवार को राज्य जीएसटी की टीम ने भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे के आंवलाझरी स्थित कार्यालय में संचालित हर्ष कंस्ट्रक्शन पर जब छापा मारा था तो इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। एंटी इवेजर ब्यूरो के अधिकारी ने बताया कि डीलर्स जो रिटनर्स फाइल करते हैं, पोर्टल पर उसमें कुछ बेमेल सामने आया था। इसी की पड़ताल के लिए टीम ने दो कंस्ट्रक्शन फर्मां हर्ष और वैनगंगा कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर छापा मारते हुए दस्तावेजों की जांच की है। दोनों फर्मां ने डेढ़ करोड़ रुपये सरेंडर किए हैं। कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं जिनकी विस्तृत जांच की जाएगी।

Published on:

17 Jan 2026 10:32 pm

बालाघाट

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

