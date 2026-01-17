एमपी में पूर्व मंत्री और भाजपा जिलाध्यक्ष के भाई की पकड़ी गई टैक्स चोरी

बता दें कि गुरुवार को राज्य जीएसटी की टीम ने भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे के आंवलाझरी स्थित कार्यालय में संचालित हर्ष कंस्ट्रक्शन पर जब छापा मारा था तो इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। एंटी इवेजर ब्यूरो के अधिकारी ने बताया कि डीलर्स जो रिटनर्स फाइल करते हैं, पोर्टल पर उसमें कुछ बेमेल सामने आया था। इसी की पड़ताल के लिए टीम ने दो कंस्ट्रक्शन फर्मां हर्ष और वैनगंगा कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर छापा मारते हुए दस्तावेजों की जांच की है। दोनों फर्मां ने डेढ़ करोड़ रुपये सरेंडर किए हैं। कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं जिनकी विस्तृत जांच की जाएगी।