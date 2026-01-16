एमपी में शादी कर थाने पहुंचा प्रेमी जोड़ा, फिर हुआ कुछ ऐसा कि प्रेमी को हो गई जेल

पुलिस के मुताबिक रामेश्वर चौकी में 8 जनवरी को परिजन ने 16 साल की नाबालिग की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तब परिजन ने आरोप लगाया था कि अज्ञात व्यक्ति उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस नाबालिग की तलाश में जुटी हुई थी इसी बीच नाबालिग अपने प्रेमी के साथ पुलिस चौकी पहुंची। दोनों ने बताया कि उनने शादी कर ली है। क्योंकि गुमशुदगी का मामला पहले से दर्ज था इसलिए दोनों ने दस्तावेज चेक किए गए। दस्तावेजों से पता चला कि प्रेमिका नाबालिग है इसलिए आरोपी पिंकेश निवासी सुदामापुरी खंडवा को हिरासत में लिया गया और नाबालिग को उसके परिजन के सुपुर्द किया गया है।