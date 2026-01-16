एमपी में शादी कर थाने पहुंचा प्रेमी जोड़ा, फिर हुआ कुछ ऐसा कि प्रेमी को हो गई जेल

lover arrested after marriage with minor (AI से बनाई गई तस्वीर)
mp news: मध्यप्रदेश के खंडवा में एक प्रेमी जोड़े ने घर से भागकर शादी कर ली। शुक्रवार को लव मैरिज करने के बाद प्रेमी जोड़ा सुरक्षा की आस लिए पुलिस थाने पहुंचा। पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज किए लेकिन जैसे ही दोनों के दस्तावेज देखे तो प्रेमी जोड़े के साथ वो हुआ जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने प्रेमी को जेल भेज दिया है तो वहीं युवती को पुलिस ने उसके परिजन के सुपुर्द कर दिया है।
शुक्रवार सुबह 21 साल का पिंकेश नाम का युवक अपनी प्रेमिका से शादी करने के बाद पुलिस थाने पहुंचा था। यहां जब पुलिस ने शादी करने वाले प्रेमी जोड़े के दस्तावेज देखे तो पाया कि लड़की की उम्र 18 साल से कम है। जिसके कारण पुलिस ने तुरंत प्रेमी पिंकेश को अपनी हिरासत में ले लिया और युवती को उसके परिजन को बुलाकर उनके सुपुर्द किया। पुलिस ने प्रेमी पिंकेश को कोर्ट में पेश किया था जिसे जेल भेज दिया गया है। इस दौरान प्रेमिका ने प्रेमी के साथ ही रहने और अपनी मर्जी से शादी करने की बात भी कही लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ।
पुलिस के मुताबिक रामेश्वर चौकी में 8 जनवरी को परिजन ने 16 साल की नाबालिग की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तब परिजन ने आरोप लगाया था कि अज्ञात व्यक्ति उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस नाबालिग की तलाश में जुटी हुई थी इसी बीच नाबालिग अपने प्रेमी के साथ पुलिस चौकी पहुंची। दोनों ने बताया कि उनने शादी कर ली है। क्योंकि गुमशुदगी का मामला पहले से दर्ज था इसलिए दोनों ने दस्तावेज चेक किए गए। दस्तावेजों से पता चला कि प्रेमिका नाबालिग है इसलिए आरोपी पिंकेश निवासी सुदामापुरी खंडवा को हिरासत में लिया गया और नाबालिग को उसके परिजन के सुपुर्द किया गया है।
