नगर परिषद लांजी अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में, १२ पार्षदों ने खोला मोर्चा

विपक्षी पार्षद दल के नेता सौरभ पशीने ने कहा कि लांजी में जिस रफ्तार से विकास होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। अध्यक्ष के पति का हस्तक्षेप हर मामलों में रहता है। निर्माण कार्यों के टेंडर नहीं लग रहे हैं। सारे अधिकार अध्यक्ष के हाथ में है। पार्षद मीटिंग में चिल्लाते है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। पार्षद अपने वार्र्डोंं में जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए शपथ पत्र के साथ सभी लोगों ने आवेदन सौंपा है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन करने वालों में छह भाजपा, तीन कांग्रेस, एक आम आदमी पार्टी व दो निर्दल पार्षद हैं। नगर परिषदों में पार्षदों की कुल संख्या 15 हैं।