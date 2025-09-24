नारायणपुर और उड़ीसा की टीम ने जीता शुभारंभ मैच64 वे अभा फुटबॉल स्पर्धा का शानदार आगाज, नारायणपुर और उड़ीसा की टीम ने जीता शुभारंभ मैच

मॉयल नगरी उकवा जो कि फुटबॉल नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है यहां फुटबॉल की दीवानगी अलग ही नजर आती है। प्रतिवर्ष मॉयल यहां अखिल भारतीय स्तर पर फुटबॉल मैच का आयोजन करती है। इस बार भी नवरात्र के अवसर पर 64 वें वर्ष में अभा फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को रिबन काटकर प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ खान प्रबंधक निषाद निकोसे एवं जिला फुटबॉल संघ के उपाध्यक्ष जेम्स बारीक की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। अतिथियों ने मैदान पर आकर्षक ट्रॉफी का अनावरण भी किया।

इस दौरान आयोजक समिति से अजय बडोले, राहुल धुर्वे व मॉयल परिवार से जयंता प्रधान, समीर बैनर्जी, विशाल सालुखे आदि उपस्थित थे।