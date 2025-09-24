नारायणपुर और उड़ीसा की टीम ने जीता शुभारंभ मैच64 वे अभा फुटबॉल स्पर्धा का शानदार आगाज, नारायणपुर और उड़ीसा की टीम ने जीता शुभारंभ मैच

मॉयल नगरी उकवा जो कि फुटबॉल नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है यहां फुटबॉल की दीवानगी अलग ही नजर आती है। प्रतिवर्ष मॉयल यहां अखिल भारतीय स्तर पर फुटबॉल मैच का आयोजन करती है। इस बार भी नवरात्र के अवसर पर 64 वें वर्ष में अभा फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को रिबन काटकर प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ खान प्रबंधक निषाद निकोसे एवं जिला फुटबॉल संघ के उपाध्यक्ष जेम्स बारीक की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। अतिथियों ने मैदान पर आकर्षक ट्रॉफी का अनावरण भी किया।
इस दौरान आयोजक समिति से अजय बडोले, राहुल धुर्वे व मॉयल परिवार से जयंता प्रधान, समीर बैनर्जी, विशाल सालुखे आदि उपस्थित थे।
शुभारंभ अवसर पर पहला मैच मॉयल उकवा एवं रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर छत्तीसगढ़ के मध्य खेला गया। नारायणपुर तीन जीरो से विजय रही। दूसरा मैच एनआईएफ सी बैहर और उड़ीसा स्टेट फुटबॉल टीम कटक उड़ीसा के मध्य खेला गया। उड़ीसा की टीम ने बैहर की टीम को 7-0 गोल दागकर परास्त किया। इस वर्ष विजेता टीम को एक लाख ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह एवं अन्य व्यक्तिगत पुरस्कारों के साथ उप विजेता टीम को 55 हजार पांच सौ 55 एवं आकर्षक ट्राफी प्रदान की जाएगी।
गुरुवार को पहला मैच मॉयल नागपुर एवं मदन महाराज भोपाल के मध्य खेला जाएगा। दूसरा मैच साउथ इस्टर्न सेंट्रल रेलवे नागपुर महाराष्ट्र एवं पुलिस बॉयस बालाघाट के मध्य खेला जाएगा। बुधवार के मैच में शानदार कमेंट्री सुरक्षा समिति के बाबूलाल कौशल एवं इमैनुएल दीप ने की गई। मैच में मुख्य निर्णायक सुरेश विश्वकर्मा, विकास वडकड़़े, आरके गुप्ता, गौरव पांचे, कुलदीप रघुवंशी, रोहित यादव, नितेश मरावी, मुकेश तिलसी एवं शाहरुख कुरेशी रहे।